الفتح يطالب بتسريع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية

تؤكد لجنة فتح في رام الله ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر، مع الإشارة إلى استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، وأهمية الدعم الدولي لحل الدولتين وأوضاع إعادة الإعمار والانتخابات القادمة

دعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " في يوم الخميس إلى تسريع استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مع التركيز على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة في مدينة رام الله وشط الضفة الغربية، حيث ناقشت الطرفية مستجدات الشأن السياسي والتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب الملفات التنظيمية وحركية داخلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". أكدت اللجنة خلال الاجتماع دعمها للجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن بينها الجهود التي تبذلها السعودية في إطار بعض التفاهمات السياسية.

في 29 سبتمبر 2025 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة تتألف من 20 بندًا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح حماس، وإنسحاب إسرائيلي مرحلي من القطاع، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ونشر قوة استقرار دولية. وبناءً على الخطة، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وتقول حماس إنها التزمت ببنود الاتفاق وتتهم إسرائيل بمواصلة خروقاتها وعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من الإبادة التي بدأت بها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمرات طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية. تواصل إسرائيل ارتكاب خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر الماضي، أسفرت بحسب وزارة الصحة في غزة عن مقتل ألف وسبعة فلسطينيين وإصابة ثلاثة آلاف و١٦٥ آخرين منذ دخوله حيز التنفيذ.

استعرض نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ أمام أعضاء اللجنة آخر الاتصالات السياسية الجارية، بما في ذلك التواصل مع الإدارة الأمريكية بهدف إعادة صياغة العلاقات الثنائية على أسس واضحة، وفق ما تم طرحه خلال الاجتماع. أشارت اللجنة إلى تصاعد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاستيلاء على الأراضي، والاعتقالات اليومية، واحتجاز أموال الفلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. منذ 8 أكتوبر 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة تسعة آلاف ومائتين وستةةسبعون آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا. تناول الاجتماع القضايا المعيشية والخدماتية، خاصة ملفات التعليم والصحة والأسرى والشهداء، إلى جانب استكمال مسار الإصلاح الداخلي داخل الحركة.

بحثت اللجنة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالانتخابات العامة، المزمع عقدها في الأول من نوفمبر المقبل، والتي تشمل الانتخابات التشريعية واستكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. أكدت اللجنة أهمية تعزيز وحدة الحركة ورفع كفاءتها التنظيمية لمواجهة التحديات السياسية والوطنية، وقررت في ختام اجتماعها اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية. وشملت الإجراءات متابعة الشأن السياسي مع المجتمع الدولي بما يدعم حل الدولتين، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد في الضفة الغربية واستمرار الحرب في غزة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.

وأقرت اللجنة كذلك عودة عدد من المفصولين إلى صفوف الحركة بناءً على طلبهم، مع استمرار المشاورات بشأن توزيع المهام داخل اللجنة المركزية والمفوضيات خلال الأسبوع المقبل، دون تفاصيل أكثر.





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