معضلة فنية تواجه الفتح بشأن مستقبل مدربه غوميز بعد تحسن الأداء، بينما يتعرض الشباب لهزيمة ثقيلة أمام التعاون وتراجع في المستوى.

يواجه نادي الفتح معضلة فنية بعد تعادله مع نيوم في الدوري السعودي للمحترفين ، حيث يتجاوز الأداء الفني الحالي توقعات الهبوط بفارق كبير. يقف النادي أمام خيار صعب: الإبقاء على المدرب البرتغالي غوميز لموسم آخر أم البحث عن بديل.

وقد ظهر المدرب غوميز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة بابتسامة تعكس تحسناً في أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة، بعد فترة توقف. حيث حقق الفتح الفوز على الخليج وتعادل مع الشباب ونيوم، على الرغم من تأخره بهدفين في مباراة نيوم قبل أن يتمكن من إدراك التعادل. وأبدى غوميز ارتياحه للبقاء في الفتح رغم الصعوبات المالية والإدارية التي يواجهها النادي، بما في ذلك عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين أجانب والحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وفي رده على استفسارات حول مستقبله، أكد غوميز أنه لم يحسم أمره بعد، ولم يوقع أي عقد جديد، لكنه في الوقت نفسه يفضل الاستمرار مع الفريق. وقد ترددت أنباء عن اهتمام النادي الأهلي المصري بالتعاقد مع غوميز، لكن المدرب نفى هذه الأنباء مؤكداً تركيزه على فريقه الحالي. من جهة أخرى، غاب مدرب الشباب نور الدين بن زكري عن المؤتمر الصحفي بعد الهزيمة الثقيلة أمام التعاون بنتيجة 5-1.

في المقابل، تحدث مدرب التعاون بريكليس شاموسكا، مشيداً بأداء فريقه وقدرته على تحويل الفرص إلى أهداف. وأشار شاموسكا إلى أن الفريق ركز على الجانب العاطفي للاعبين والتمسك بفكرة الفوز. وأضاف أن الفريق قدم أداءً جيداً أمام التعاون، ربما أفضل من مباراتهم أمام الاتحاد. كما تحدث عن الفاعلية الهجومية للفريق، مؤكداً أنهم استغلوا الفرص المتاحة.

وفي مباراة أخرى، سجل عبد الرزاق حمد الله هدفاً للشباب أمام التعاون، لكن الفريق انهار بعد ذلك وتلقى ثلاثة أهداف من محمد الكويكبي وروجر مارتينيز وأنجيلو فولجيني. يمثل تراجع مستوى الشباب في السنوات الأخيرة تحدياً كبيراً، نظراً لتاريخه العريق في كرة القدم السعودية. ويتطلع النصر إلى تأكيد صدارته للدوري السعودي للمحترفين عندما يحل ضيفاً على القادسية في ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية بمدينة الدمام.

ويواجه الاتفاق تحديات مماثلة، حيث يهدف إلى الحفاظ على مستواه وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة. وتتطلب هذه التحديات جهوداً مضاعفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارة والمدربين واللاعبين، من أجل استعادة الفريق لمكانته الطبيعية في كرة القدم السعودية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدوري السعودي للمحترفين الفتح غوميز الشباب التعاون بن زكري شاموسكا

United States Latest News, United States Headlines