الفتح يفوز على الخليج وسعوديًا 6 مقاعد في بطولات آسيا

حقق الفتح فوزًا صعبًا على الخليج في الدوري السعودي، بينما أعلن الاتحاد الآسيوي عن توزيع المقاعد لمسابقات الأندية الآسيوية، ومنح السعودية 6 مقاعد.

شهدت الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين فوزًا صعبًا للفتح على ضيفه الخليج بهدف وحيد سجله سعيد باعطية في الشوط الثاني. كانت هذه المباراة هي الأولى للخليج تحت قيادة مدربه الجديد غوس بويت ، الذي خلف جورجيوس دونيس الذي تولى قيادة المنتخب السعودي.

قدم الخليج أداءً قويًا في بداية المباراة، حيث سنحت له عدة فرص لتسجيل الهدف الأول، لكن حارس الفتح فرناندو باتشيكو فلوريس تصدى لتسديدات باولو فرنانديز ويورجوس ماسوراس. في المقابل، تمكن باعطية من استغلال كرة مرتدة من القائم بعد ركلة حرة نفذها مراد باتنا بنجاح في الدقيقة 60. ورغم محاولات الخليج المتواصلة، لم يتمكن من إدراك التعادل، حيث تصدى حارسه أنتوني موريس لتسديدة قوية في الوقت بدل الضائع.

هذا الفوز رفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف عن الخليج الذي يحتل المركز الحادي عشر. وعلى صعيد آخر، أعرب فابيو كاريلي مدرب ضمك عن سعادته بالفوز على الأخدود، مؤكدًا أهمية هذا الانتصار في الابتعاد عن منطقة الهبوط. في سياق متصل، أعربت إدارة نادي الشباب عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، معتبرة أن هذه القرارات أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة.

وفي تطور آخر، تأكد هبوط فريق النجمة إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد خسارته أمام التعاون في الجولة التاسعة والعشرين. وعلى المستوى القاري، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منح السعودية 6 مقاعد في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2026-2027، وذلك ضمن التعديلات الجديدة على البطولات القارية. حصلت السعودية على 3 مقاعد مباشرة ومقعدين في الملحق لدوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا الثاني.

وتصدرت السعودية قائمة الاتحادات الوطنية في منطقة الغرب، تليها الإمارات وقطر وإيران وأوزبكستان والعراق والأردن والبحرين وعمان والهند. وفي منطقة الشرق، تصدرت اليابان الترتيب، تليها كوريا الجنوبية وتايلاند والصين وأستراليا وماليزيا وفيتنام وسنغافورة وهونغ كونغ وكمبوديا





