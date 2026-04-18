الغنوشي من السجن: تونس بحاجة لحوار وطني شامل لتجاوز الأزمات

في رسالة من سجن المرناقية، دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى حوار وطني لا يستثني أحداً لمعالجة الأزمات في تونس، مؤكداً أن اعتقاله يأتي على خلفية "قرار سياسي"، بينما تواصل السلطات إصدار أحكام قضائية بحقه في قضايا متعددة.

في رسالة مؤثرة بثها عبر حسابه على فيسبوك من داخل سجن المرناقية، سلط رئيس حركة النهضة ال تونس ية راشد الغنوشي الضوء على ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة الأزمات المتشعبة التي تعصف بالبلاد. جاءت هذه الرسالة في خضم مرور ثلاث سنوات على توقيفه، مؤكداً أن تونس اليوم في أمس الحاجة إلى حوار شامل وبناء، حوار يتسع للجميع دون استثناء، بهدف رسم مسار وطني موحد لمعالجة التحديات الجمة التي تواجهها.

وأشار الغنوشي إلى أن فكرة بناء دولة اجتماعية قوية لا يمكن أن تتحقق إلا بالتوازي مع وجود حليفتها الأساسية، وهي الديمقراطية السياسية، مؤكداً على التكامل بينهما كركيزتين أساسيتين للاستقرار والتقدم. وتعود جذور اعتقاله، حسبما أوضح في رسالته، إلى خطاب ألقاه قبل ثلاث سنوات، عبر فيه عن قناعته بأن 'الاحتراب الأهلي هو البديل المرير للتنوع والتحاور، وأن قبول الاختلاف والاستماع للآخر هو الضمانة الحقيقية للتعايش السلمي'.

وقد تحول هذا الخطاب، الذي كان يهدف إلى النصح والتحذير، وفقاً لرؤيته، إلى ما وصفه 'خطة تآمر' أدت في النهاية إلى اعتقاله ومحاكمته. وقد شدد الغنوشي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس البرلمان، على أن وجوده خلف القضبان ينبع من 'قرار سياسي'، وأنه لا يزال يواجه دعاوى قضائية جديدة وأحكاماً تصدر بحقه باستمرار. وأكد على ثبات موقفه بعدم الاعتراف بالضمانات القانونية والإجرائية والقضائية اللازمة، مما يدفعه للاستمرار في مقاطعة القضاء سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب حكم قضائي صدر الثلاثاء الماضي، بسجن الغنوشي و3 من قيادات حركة النهضة لمدة 20 عاماً، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ 'المسامرة الرمضانية'. وتعود تسمية هذه القضية إلى تصريحات أدلى بها الغنوشي وآخرون خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة في عام 2023، وذلك دعماً للمعتقلين السياسيين. يُذكر أن قوات الأمن داهمت منزل الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاماً، في 17 أبريل 2023، وتم اعتقاله، قبل أن تقضي محكمة ابتدائية بإيداعه السجن بتهم تتعلق بـ 'التحريض على الفوضى والعصيان'.

ولم يكن هذا الحكم هو الوحيد، فقد صدرت بحق الغنوشي أحكام بالسجن في قضايا أخرى. ففي 2 فبراير الماضي، رفعت محكمة استئناف بالعاصمة الحكم الصادر بحقه من 14 عاماً إلى 20 عاماً في قضية 'التآمر على أمن الدولة 2'. وفي 26 يناير الماضي، حكمت المحكمة الابتدائية بسجنه 3 سنوات في قضية 'التمويل الأجنبي'. وفي منتصف نوفمبر 2025، قضت المحكمة الابتدائية بسجنه عامين على خلفية تبرعه بجائزة دولية حصل عليها عام 2016 لصالح جمعية الهلال الأحمر.

ومنذ اعتقاله في أبريل 2023، يرفض الغنوشي المثول أمام أي محاكمة، معتبراً إياها 'تصفية حسابات سياسية'. في المقابل، تؤكد السلطات التونسية على استقلالية القضاء وعدم تدخلها في عمله، مشيرة إلى أن جميع الموقوفين يواجهون تهماً جنائية مثل 'التآمر على أمن الدولة' أو 'الفساد'، وتنفي وجود أي محتجزين لأسباب سياسية. لكن أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية ترى أن هذه القضايا ذات 'طابع سياسي'، وتُستخدم 'لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس التونسي قيس سعيد'، حسب تعبيرهم.





