الغنوشي من السجن: دعوة لحوار وطني شامل لمواجهة أزمات تونس

زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يوجه رسالة من سجن المرناقية يدعو فيها إلى حوار وطني لا يستثني أحداً لمعالجة أزمات تونس، مؤكداً أن الدولة الاجتماعية لا تتحقق إلا بالديمقراطية، وذلك عقب صدور حكم بالسجن بحقه في قضية "المسامرة الرمضانية".

في رسالة مؤثرة من داخل سجن المرناقية ، أكد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال، على ضرورة قيام حوار وطني شامل لا يستثني أحداً، وذلك بهدف التوصل إلى مقاربة موحدة لمعالجة الأزمات والتحديات التي تعصف ب تونس .

نشرت الرسالة عبر حسابه على فيسبوك، حيث عبر الغنوشي عن اعتقاده بأن البلاد تحتاج إلى حوار يتميز بالانفتاح وعدم الإقصاء، حوار يضم جميع الأطياف للاتفاق على رؤية وطنية لمواجهة المشكلات القائمة، مشدداً على أن فكرة بناء دولة اجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا بالاقتران مع التحالف السياسي الديمقراطي.

أشار الغنوشي إلى أن توقيفه جاء على خلفية خطاب ألقاه قبل ثلاث سنوات، حيث أكد فيه على أن الصراع الداخلي هو البديل للتنوع والحوار، وأن قبول الاختلاف والاستماع إلى وجهات نظر الآخرين هو الضمانة الأساسية للتعايش السلمي.

وصف الغنوشي تجربته بأنها تحولت من مجرد نصيحة وتحذير إلى مؤامرة انتهت به إلى المحاكمة.

أكد الغنوشي أن وجوده في السجن نابع من قرار سياسي، وأن القضايا لا تزال تُفتح ضده وتصدر ضده أحكام.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الغنوشي متمسكاً بعدم توفر الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة التي قد تدفعه للتراجع عن قراره بمقاطعة القضاء في الإجراءات التحقيقية والمحاكمة.

تأتي هذه الرسالة في أعقاب حكم بالسجن لمدة 20 عاماً صدر بحق الغنوشي وثلاثة من قيادات حركة النهضة الأخرى، في القضية المعروفة إعلامياً باسم 'المسامرة الرمضانية'.

وتعود تسمية القضية إلى أن الغنوشي وآخرين أدلوا بتصريحاتهم المنسوبة إليهم خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة في عام 2023، وذلك دعماً للمعتقلين السياسيين.

إن التأكيد على أهمية الحوار الوطني الشامل يمثل دعوة صريحة للخروج من دوامة الأزمات التي تمر بها تونس.

يشدد الغنوشي على أن أي حلول أو مقاربات وطنية لن تكون فعالة ومستدامة إلا إذا شارك فيها الجميع، وأن استبعاد أي طرف سيؤدي حتماً إلى مزيد من الاستقطاب والتعقيد.

هذه الدعوة تعكس فهماً عميقاً لطبيعة المشكلات التي تواجه الدولة التونسية، والتي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى.

كما أن ربط فكرة الدولة الاجتماعية بالتحالف السياسي الديمقراطي يشير إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تنفصل عن أسس الحكم الرشيد والمشاركة السياسية الواسعة.

إن رؤيته هذه ليست مجرد تمنيات، بل هي مبادئ أساسية لبناء مجتمع متماسك وقوي قادر على مواجهة تحدياته الداخلية والخارجية.

ويتجلى في رسالته إصرار على مبادئ العدالة والشفافية، فهو يرى أن محاكماته الحالية تفتقر إلى الضمانات القانونية اللازمة، وهذا الموقف يضعه في مواجهة مع المؤسسة القضائية، ولكنه يعكس أيضاً التزامه بالدفاع عن قناعاته ومبادئه حتى في ظل أصعب الظروف.

إن استمراره في مقاطعة القضاء يعكس عمق الأزمة السياسية والقضائية التي تمر بها البلاد، ومدى فقدان الثقة في نزاهة بعض الإجراءات.

القضية المعروفة إعلامياً بـ'المسامرة الرمضانية'، والتي أدت إلى الحكم بالسجن على الغنوشي وقيادات النهضة، تثير تساؤلات حول طبيعة الخطاب السياسي ومدى تأثيره على استقرار البلاد.

فبينما يرى الغنوشي أن تصريحاته كانت تأتي في سياق النصح والتحذير، ودافعاً عن حرية التعبير، فإن السلطات القضائية قد فسرتها على أنها تهديد للأمن العام.

هذا التباين في التفسير يعكس مدى التوتر السياسي القائم، ويبرز التحدي الكبير الذي يواجه أي مجتمع يسعى لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وضمان الأمن والاستقرار.

إن تنظيم جبهة الخلاص الوطني لمسامرات رمضانية للتضامن مع المعتقلين السياسيين يعكس وجود معارضة نشطة تسعى للتأثير على الرأي العام واستعراض قوتها.

وفي الوقت نفسه، فإن الحكم القضائي القاسي الصادر بحق الغنوشي وقيادات النهضة يمكن تفسيره على أنه محاولة لتقويض هذه المعارضة.

إن استمرار فتح القضايا ضد الغنوشي وإصدار الأحكام ضده يؤشر إلى استمرار دورة الصراع السياسي، مما يزيد من صعوبة تحقيق الوفاق الوطني المطلوب.

إن تجربة الغنوشي داخل السجن، ودعواته للحوار، تحمل رسالة أعمق حول الحاجة إلى إعادة النظر في مسارات الحلول السياسية في تونس، والبحث عن آليات تضمن المشاركة والعدالة للجميع





