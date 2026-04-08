العُلا تترشح ضمن القائمة النهائية لجائزة مدينة الأفلام العالمية 2026

أُدرجت محافظة العُلا ضمن القائمة النهائية لجائزة مدينة الأفلام 2026، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة في صناعة السينما العالمية بفضل بنيتها التحتية المتميزة ومقوماتها الطبيعية والتاريخية الفريدة.

أُدرجت محافظة العلا ضمن القائمة النهائية للمرشحين في فئة مدينة ال أفلام 2026 ضمن جوائز ال إنتاج العالمية 2026 التي تنظمها مجلة Screen International المتخصصة في صناعة السينما ، بالتزامن مع مهرجان كان السينما ئي، في خطوة تعكس تصاعد حضور العلا على خارطة ال إنتاج السينما ئي العالمية.

تُعد هذه الجوائز من أبرز الجوائز المهنية الدولية التي تُعنى بتكريم التميز في مواقع التصوير والبنية التحتية للإنتاج والمدن السينمائية، بمشاركة نخبة من خبراء صناعة الأفلام حول العالم، ما يمنحها مكانة معتبرة داخل القطاع السينمائي عالميًا. ويعزز وصول العلا إلى القائمة النهائية مكانتها كوجهة جاذبة لصناع الأفلام، في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة وتنوع جغرافي، أسهم في تحويلها إلى موقع تصوير مفتوح يستقطب شركات الإنتاج من مختلف أنحاء العالم. يشكل هذا الترشيح اعترافًا بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السينمائية في العلا، وتعزيز قدرتها على استضافة الإنتاجات الضخمة، حيث قامت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لشركات الإنتاج، بما في ذلك الدعم اللوجستي والفني، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للعمل. ويعكس هذا الاهتمام المتزايد بصناعة السينما في العلا رؤية طموحة لتحويل المحافظة إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج السينمائي، بما يساهم في تنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة. علاوة على ذلك، فإن استضافة العلا للعديد من الإنتاجات السينمائية العالمية تساهم في الترويج للمحافظة كوجهة سياحية وثقافية متميزة، مما يجذب السياح والزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بجمال طبيعتها الخلابة وتاريخها العريق. \شهدت العلا خلال الأعوام الماضية نشاطًا متصاعدًا في قطاع الإنتاج السينمائي، حيث استضافت تصوير عدد من الأعمال المحلية والدولية في مجالات الأفلام والبرامج والإنتاجات المرئية، مستفيدةً من بيئتها المتنوعة وتضاريسها الاستثنائية. ساهمت هذه التجارب في بناء خبرة كبيرة لدى الكوادر المحلية في مجال صناعة السينما، مما يفتح الباب أمامهم للمشاركة في مشاريع إنتاجية أكبر وأكثر تعقيدًا. تعتبر مبادرة فيلم العلا، التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، نموذجًا رائدًا في دعم صناعة السينما المحلية، حيث توفر المبادرة الدعم المالي والفني للإنتاجات السينمائية المحلية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية في مختلف جوانب صناعة السينما. يمثل مجمع استوديوهات فيلم العلا المتكامل مركزًا إقليميًا لقطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ويقدم خدمات متقدمة تدعم مختلف مراحل الإنتاج، بما في ذلك التصوير والتحرير والمونتاج والإنتاج الصوتي. ويعزز هذا المجمع قدرة العلا على استقطاب المزيد من الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، ويساهم في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في صناعة السينما. \تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا الهادفة إلى تعزيز حضور المحافظة على خارطة الإنتاجات العالمية، وإتاحة الفرصة لصناع الأفلام لاكتشاف مواقع تصوير فريدة تجمع بين الطبيعة الخلابة والإرث التاريخي العريق. تسعى الهيئة إلى استقطاب المزيد من شركات الإنتاج العالمية، وتوفير الدعم اللازم لهم لإنجاز مشاريعهم السينمائية في العلا. تعمل الهيئة على تطوير البنية التحتية السياحية في العلا، بما في ذلك الفنادق والمطاعم ووسائل النقل، لتلبية احتياجات شركات الإنتاج والسياح على حد سواء. يمثل هذا التوجه استثمارًا طويل الأجل في مستقبل العلا، حيث يساهم في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية وثقافية عالمية. من المتوقع أن يشهد قطاع الإنتاج السينمائي في العلا نموًا مضطردًا في السنوات القادمة، وذلك بفضل الدعم الحكومي والجهود المبذولة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من قبل شركات الإنتاج العالمية على التصوير في العلا





العُلا ضمن القائمة النهائية لجوائز الإنتاج العالمية 2026 في فئة “مدينة الأفلام”أُدرجت محافظة العُلا ضمن القائمة النهائية للمرشحين في فئة “مدينة الأفلام 2026”، ضمن جوائز الإنتاج العالمية 2026 (Global Production Awards) التي تنظمها

العلا ضمن القائمة النهائية لجوائز الإنتاج العالمية 2026أُدرجت محافظة العلا السعودية ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الإنتاج العالمية 2026 في فئة «مدينة الأفلام 2026»، التي تنظمها مجلة «سكرين إنترناشونال».

