العفو الدولية تطالب بالإفراج عن نشطاء قافلة غزة المحتجزين في ليبيا

منظمة العفو الدولية تدعو القوات المسلحة العربية الليبية إلى إطلاق سراح 10 نشطاء إنسانيين محتجزين تعسفياً منذ أكثر من أسبوعين في شرق ليبيا، لمحاولتهم إيصال مساعدات إلى قطاع غزة. النشطاء يواجهون تهمة التجمع دون ترخيص ويعانون من سوء المعاملة والاختفاء القسري.

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم عن ضرورة إطلاق سراح عشرة نشطاء إنسانيين احتجزتهم القوات المسلحة العربية الليبية في شرق ليبيا منذ أكثر من أسبوعين، وذلك لمحاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية إسرائيلية مستمرة.

النشطاء، الذين يحملون جنسيات ثماني دول مختلفة، كانوا جزءًا من قافلة الصمود البرية العالمية التي تسعى لكسر الحصار عن غزة. في 24 مايو 2026، تم اعتقالهم عند نقطة تفتيش قرب سرت أثناء توجههم للتفاوض مع السلطات المحلية، ثم نُقلوا إلى بنغازي حيث احتجزوا في منشأة غير معروفة وتعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. النيابة العامة وجهت لهم تهمة التجمع دون ترخيص، وهي تهمة قد تؤدي إلى السجن ستة أشهر أو غرامة مالية.

النشطاء بدأوا إضرابًا عن الطعام في مطلع يونيو احتجاجًا على احتجازهم وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم. القافلة التي ضمت أكثر من 200 مشارك كانت قد أوقفت رحلتها في 17 مايو بسبب مخاوف أمنية من تجمع مسلحين قرب سرت. بعدها بأسبوع، توجه وفد من عشرة نشطاء لطلب ترخيص رسمي لمواصلة المسير، لكن جماعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اعتقلتهم دون توضيح الأسباب. تم اقتيادهم في سيارات بيضاء غير مميزة إلى مطار بنغازي، ثم إلى منشأة احتجاز مجهولة.

السلطات أخفت مصير ثمانية منهم لمدة تصل إلى تسعة أيام، وهو ما يرقى إلى اختفاء قسري. كما أخفت اثنين لمدة يومين قبل أن تسمح بزيارة دبلوماسية. في 25 مايو، تم تفكيك مخيم القافلة من قبل مسلحين مجهولين، مما أدى إلى إنهاء المهمة. الحكومة الموالية للقوات المسلحة العربية الليبية بررت الاعتقالات بدخول القافلة دون تصاريح قانونية، بينما أكد الفريق القانوني للقافلة أنهم حصلوا على ضمانات مسبقة.

النشطاء العشرة، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا، ومن دول الأرجنتين وإسبانيا وأوروغواي وإيطاليا والبرتغال وبولندا وتونس والولايات المتحدة، يعانون من أوضاع صحية متردية نتيجة الإضراب عن الطعام ونقص الرعاية الطبية. أحدهم يُحرم من دواء السكري بشكل منتظم، وآخرون عانوا من انخفاض سكر الدم وإغماءات. جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، المعروف بتاريخه في الانتهاكات، هو المسؤول عن احتجازهم.

منظمة العفو الدولية وصفت الوضع بالمشين، مؤكدة أن هؤلاء النشطاء لا ينبغي معاقبتهم على عمل إنساني سلمي، ودعت إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم والحصول على الرعاية الطبية. القضية تسلط الضوء على استمرار الانتهاكات في ليبيا وازدواجية المعايير في التعامل مع المبادرات الإنسانية





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