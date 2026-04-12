العلا يتوج بطلاً للكرة الطائرة الشاطئية، والأهلي والهلال يستعدان لدوري أبطال آسيا

شهدت الساحة الرياضية السعودية أحداثاً رياضية بارزة، منها تتويج العلا بلقب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات، و استعدادات الأهلي والهلال لخوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. كما تم تسليط الضوء على تطور الرياضة النسائية في المملكة وانضمام أحمد شوق إلى فريق فورمولا 1.

شهدت الساحة الرياضية السعودية سلسلة من الأحداث البارزة في مختلف الألعاب والمسابقات، حيث توج فريق العلا بلقب بطولة المملكة للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات لعام 2026. جاء هذا التتويج بعد منافسة قوية في المباراة النهائية التي جمعت فريق العلا بفريق القادسية، في ختام المنافسات التي أقيمت في مدينة مسك بالرياض. يمثل هذا الفوز إنجازاً هاماً لفريق العلا، وتأكيداً على تطور الكرة الطائرة الشاطئية النسائية في المملكة.

تضمن البطولة مشاركة عدد كبير من الفرق، وشهدت منافسة كبيرة، حيث حل فريق القادسية في المركز الثاني، وحصد الميدالية الفضية، بينما حصل فريق البجادية على الميدالية البرونزية. أقيمت البطولة كجزء من جهود الاتحاد السعودي للكرة الطائرة لتوسيع قاعدة اللعبة، وتعزيز مشاركة المرأة في المنافسات الرياضية، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الجديدة وتنمية قدراتها في بيئة تنافسية متكاملة. وتهدف هذه المبادرات إلى رفع مستوى الرياضة النسائية في المملكة، وزيادة الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع. من جانب آخر، شهدت الساحة الرياضية السعودية حدثاً مهماً آخر، وهو انضمام الميكانيكي السعودي أحمد شوق إلى فريق هايتك ضمن منافسات أكاديمية فورمولا 1. تعتبر هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة أحمد المهنية، وتمثل إضافة نوعية للطاقات السعودية الشابة في عالم رياضة المحركات. كما توج فريق القادسية بلقب البطولة السعودية لكرة السلة للسيدات 3 ضد 3، التي أقيمت في المدينة المنورة. تأتي هذه الانتصارات لتؤكد على التطور المستمر الذي تشهده الرياضة النسائية في المملكة، وعلى الدعم المتزايد الذي تحظى به من مختلف الجهات. في سياق آخر، وعلى صعيد كرة القدم، يواجه نادي الخلود تحديات صعبة في مسيرته خلال الموسم الحالي، على الرغم من فوزه الأخير على نادي التعاون. ويعمل الجهاز الفني والإداري على تجاوز هذه العقبات، وتحقيق النتائج المرجوة. وفي إطار الاستعدادات لدوري أبطال آسيا، أعرب الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي، عن إدراكه لأهمية المواجهة المرتقبة أمام الدحيل القطري في دور الـ16 من البطولة. وأكد على ضرورة الاستعداد الجيد لهذه المباراة الصعبة، وتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز والتأهل إلى الأدوار التالية. وفي المقابل، أشار الجزائري جمال بلماضي، مدرب الدحيل، إلى صعوبة المواجهة أيضاً، مؤكداً على قوة المنافس وقدرة الأهلي على تحقيق الفوز. كما أجرت لاعبة فريق شعلة الشرقية، فرح جفري، عملية جراحية ناجحة في الغضروف. وتعد فرح من اللاعبات البارزات في الفريق، ويعول عليها الكثير في المباريات القادمة. وتتطلع جماهير شعلة الشرقية إلى عودة فرح سريعة إلى الملاعب، لتعزيز صفوف الفريق. تتجه الأنظار مساء الاثنين صوب مدينة جدة، حيث تنطلق مباريات الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تستضيفها المملكة للعام الثاني على التوالي بنظام التجمع، إلا أنها هذه المرة ستكون بدءاً من دور الـ16 الذي تقلص إلى مباراة واحدة بعد تأجيل المباريات عن موعدها السابق بسبب الأوضاع الحالية في المنطقة. ويواصل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه حينما يستقبل الدحيل القطري باحثاً عن خطف بطاقة التأهل للصعود ومواجهة فريق جوهر دار التعظيم الماليزي في ربع النهائي مساء الجمعة. ويسعى الهلال للعودة إلى منصة التتويج الآسيوية بعد أن خرج النسخة الماضية من نصف النهائي، وذلك حينما يخوض مواجهة قوية أمام السد القطري في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، على أن يتأهل الفائز منهما لمواجهة فيسيل كوبي الياباني مساء الخميس. في ملعب الإنماء، يدخل الأهلي مباراته أمام الدحيل القطري وهو المرشح الأبرز للعبور من هذا الدور، بعد أن أنهى مرحلة الدوري وهو يحتل المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن المتصدر الهلال. بدوره يؤكد الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي أن طموح فريقه هو معانقة اللقب، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى تركيزه على مواجهة «الدحيل» وتجنب أي مفاجأة قد يُحدثها الفريق. والتقى الأهلي والدحيل في مرحلة الدوري وتحديداً في الجولة الثانية، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وهذا التعادل تكرر في آخر ثلاثة لقاءات جمعت بينهما على صعيد البطولة. يدخل الأهلي البطولة بعد أن اتسع الفارق النقطي بينه وبين النصر على صعيد المنافسة المحلية في الدوري السعودي للمحترفين، مما يضاعف عامل التركيز على لقب البطولة القارية، خاصة أن المباريات ستقام بمدينة جدة وسط توقعات بحضور جماهيري كبير. يملك الألماني ماتياس يايسله المدير الفني العديد من الأسماء القادرة على صناعة الفارق، أبرزها إيفان توني هداف الفريق وأبرز لاعبيه في الفترة الأخيرة، إضافة إلى رياض محرز النجم الجزائري المخضرم وفرانك كيسيه والبرازيلي جالينو.الدحيل القطري من جهته يدخل مباراته أمام الأهلي بعد أن تأهل من مرحلة الدوري وهو يحتل المركز السابع برصيد ثماني نقاط، بعد أن اكتفى بتحقيق انتصارين وتعادل في مواجهتين وخسر أربعة لقاءات. على صعيد الدوري القطري يحضر الفريق في مركز متأخر بحلوله في المركز السادس، بعيداً عن أي مركز قد يؤهله الموسم القادم للبطولة الآسيوية





