العنف المدعوم إسرائيلياً ضد العرب يطول البلدات اليهودية

قتيل وجرحى في إطلاق نار ببلدات يهودية، والمشتبه به عربي من الداخل، وسط تحذيرات من امتداد الجريمة المنظمة.

شهدت إسرائيل الأحد حادثة إطلاق نار في ثلاث بلدات يهودية هي كوخاف يائير وتسور يتسحاق، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة. وأظهرت التحقيقات أن منفذ العملية ليس من سكان الضفة الغربية كما اعتقدت الشرطة في البداية، بل هو مواطن عربي من بلدة الطيبة داخل الخط الأخضر، ويحمل الجنسية الإسرائيلية ولديه سجل جنائي سابق.

وقد أثارت الحادثة جدلاً واسعاً حول امتداد ظاهرة العنف والجريمة المنظمة من البلدات العربية إلى نظيرتها اليهودية، خاصة في ظل اتهامات لقادة المجتمع العربي للسلطات الإسرائيلية بتجاهل هذه الظاهرة وعدم التصدي لها. وقد سارع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى موقع العملية، واصفاً إياها بأنها عملية إرهابية، ومطالباً بالقضاء على ما وصفه بـ"أوكار إرهابية في الطيبة وبين العرب في إسرائيل".

في المقابل، اعترف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بوجود صلة بين الحادثة وإهمال الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، محذراً من أن انتشار الأسلحة غير المشروعة يشكل خطراً وجودياً على إسرائيل. وأضاف سموتريتش أن مئات الآلاف من الأسلحة غير القانونية، بما فيها صواريخ مضادة للدروع ومدافع رشاشة وعبوات ناسفة، إلى جانب تفشي الجريمة والتطرف القومي، تستدعي تغييراً جذرياً في التعامل مع عرب إسرائيل.

من جانبها، شنت الشرطة الإسرائيلية حملة دهم واسعة في مدينة الطيبة، حيث داهمت منزل المشتبه به والمنازل المجاورة، واعتقلت والديه وإخوته وعدداً من أقاربه، وصادرت هواتفهم، وأحدثت خراباً كبيراً. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير أجرى تقييماً للوضع وأصدر توجيهات بشأن العمليات اللاحقة.

وتأتي هذه الأحداث في سياق تحذيرات مسبقة من قادة المجتمع العربي في إسرائيل من أن استمرار غض الطرف عن الجريمة المنظمة في البلدات العربية سيؤدي إلى امتدادها نحو البلدات اليهودية، خاصة مع تزايد أعداد الأسلحة المهربة من الجيش الإسرائيلي واستخدامها في عمليات الابتزاز والترهيب. ويوجه المجتمع العربي اتهامات مباشرة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يتهم بتبني سياسة الإهمال المتعمد للجريمة في البلدات العربية، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار العام.

وتتزامن هذه الحادثة مع سلسلة من التطورات السياسية في إسرائيل، منها الكشف عن اجتماع سري بين النيابة ومحامي نتنياهو للتفاوض على صفقة ادعاء، وإعداد مشروع قانون لشطب حزب الحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس، وإعلان 80 منظمة سلام عن نشاطات للترويج للسلام. تحت هذه الضغوط، يبدو أن المجتمع العربي في إسرائيل يعيش حالة من الاحتقان والتوتر، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لمعالجة جذرية لظاهرة العنف والجريمة، قبل أن تتحول إلى تهديد وجودي حقيقي





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