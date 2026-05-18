العقوبة الأكثر استخداما في العصر المعاصر مرتفعة " إلى اعلى رقم لها منذ 1981

تم إعدام 2707 شخص في عام 2025 في 17 دولة حول العالم، تقريبا ضعف عدد الإعدامات في عام 2024.

اليوم الاثنين (18 مايو/أيار 2026)في تقريرها السنوي الأخير عن عقوبة ال إعدام ،أن عمليات ال إعدام في جميع أنحاء العالم في عام 2025 ارتفعت إلى أعلى رقم سجلته المنظمة منذ عام 1981، حيث تم إعدام 2707 شخص في 17 دولة.

وقالت رئيسة منظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن"هذا الارتفاع المقلق في استخدام عقوبة الإعدام يرجع إلى مجموعة صغيرة ومعزولة من الدول المستعدة لتنفيذ عمليات الإعدام بأي ثمن، على الرغم من التوجه العالمي المستمر نحو إلغائها". وقالت منظمة العفو الدولية إن الارتفاع،الذي وصفته بأنه"مذهل"، يعود إلى حفنة من الحكومات المصممة على الحكم بالخوف. المنظمة الحقوقية قالت إن من بين إجمالي الاعدامات عالميا والتي بلغت أكثر من 2,707 العام الماضي، هناك 2,159 عملية في إيران





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إعدام إيران العالم منظمة العفو الدولية مجزرة الموت ارتفاع الإعدام

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

1981 طالب سعودي يحصد جوائز مدارس موهبة ودراسات عليا بعد اختراع مشاريع علمية فى معرض ريجينيرون للأبحاثفوز 1981 طالبًا سعوديًا بجوائز مدرسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وفعاليات دراسات عليا بعد اختراع مشاريع علمية في المعرض الرمزجينيرون الدولي للعلوم والهندسة بين 9 و15 مايو/أيار 2026 في أوساسونا، الولايات المتحدة الأمريكية.

Read more »

أردوغان يبعث برسالة مصورة للمشاركين في 'مسيرة اليوم التركي' بنيويورك'مسيرة اليوم التركي' انطلقت لأول مرة في 1981 ردا على اغتيال دبلوماسيين أتراك على يد منظمة 'أسالا' الأرمنية الإرهابية | Anadolu

Read more »