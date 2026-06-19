العفو الدولية: مسيرات إيرانية استهدفت مدنيين في البحرين والسعودية في انتهاك للقانون الدولي

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير أن طائرات مسيرة إيرانية من طراز 'شاهد' استخدمت في هجمات على أهداف مدنية في البحرين والسعودية، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، واعتبرت أن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.

أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أن السلطات ال إيران ية استخدمت على الأرجح طائرات مسيّرة من طراز 'شاهد' في هجمات استهدفت بنية تحتية مدنية في البحرين والسعودية، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.

وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات وقعت في مارس/آذار 2026، في إطار نزاع أوسع اندلع بعد هجمات غير قانونية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير/شباط من العام نفسه. وأوضحت المنظمة أنها أجرت تحقيقات ميدانية شملت مقابلات مع 21 شخصًا، بينهم شهود وأفراد أسر الضحايا، بالإضافة إلى تحليل صور ومقاطع فيديو، لإثبات استخدام هذه المسيرات.

وأشارت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إلى أن 'النزاع في الشرق الأوسط خلّف آثارًا مدمّرة على المدنيين، إذ قُتل وأُصيب آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء المنطقة. ويواصل المدنيون دفع أرواحهم ثمنًا للهجمات التي تنفذها إيران، وهي هجمات يجب التحقيق فيها بوصفها جرائم حرب'. ودعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى التوقف الفوري عن استهداف البنية التحتية المدنية، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حق الضحايا في العدالة.

وبحسب التقرير، فإن الهجومين اللذين تم التحقيق فيهما وقعا في 2 و8 مارس/آذار 2026. ففي الأول، أصاب مقذوفان سفينة ناقلة نفط مدنية راسية في حوض إصلاح في مدينة الحدّ بالبحرين، مما أسفر عن مقتل عامل بنغلاديشي وإصابة اثنين آخرين. وفي الثاني، استهدف مقذوف إيراني سكن عمال في الخرج بالسعودية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة رجال وإصابة عشرة آخرين، بعضهم بإعاقات دائمة.

وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ويوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الخسائر الجانبية. واعتبرت أن الهجمات المباشرة والعشوائية التي توقع ضحايا مدنيين قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمحاسبة





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إيران مسيرات انتهاكات مدنيون القانون الدولي الإنساني

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