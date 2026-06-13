العقرب العملاق "برايركتوروس جيجاس" يُكشف عن أسرار ما قبل الديناصورات بفضل تقنيات مانشستر الرقمية

فريق من جامعة مانشستر يكتشف وتُعيد بناء هيكل عقرب ضخم عاش قبل 415 مليون سنة، موضحاً خصائصه المائية والبرية ودوره كقمة السلسلة الغذائية في العصر الديفوني.

بعد أكثر من قرن ونصف من الغموض المستمر داخل أروقة المتاحف الأكاديمية، أعلن فريق من الباحثين في جامعة مانشستر عن حل أحد أصعب الألغاز الجيولوجية التي حيرت العلماء لأجيال.

القصة تعود إلى السبعينات من القرن التاسع عشر، حين عثرت فرق حفر في إنجلترا وويلز على شظايا أحفورية مبعثرة ومجهولة الأصل. رغم محاولات عديدة لتحديد الكائن الذي تنتمي إليه هذه البقايا، ظل العلماء غير قادرين على وضع تصور واضح بسبب نقص الأجزاء الحيوية، ولا سيما الذيل الطويل الذي يُعَدّ مفتاحاً لتشخيصه.

في الثمانينات من القرن الماضي ظهرت تكهنات سرية تشير إلى احتمال أن تكون شظايا هذه الأحافير تنتمي إلى عقرب عملاق، غير أن عدم وجود هيكل واضح منع أي تأكيد علمي. الآن، ومع تقدم تقنيات التصوير الرقمي ثلاثي الأبعاد والتحليل النمطي الفائق الدقة، تمكن الباحثون من إعادة بناء الهيكل المفقود بدقة متناهية، ما كشف عن مفترس جيوفزيائي هائل الحجم حمل الاسم العلمي "برايركتوروس جيجاس".

هذا الكائن الضخم تجاوز طوله المتر الواحد، وتزين بفكين متينين يصل طول كل منهما إلى ستة عشر سنتيمتراً، ما يمنحه قدرة صيد لا مثيل لها في عصره. المفاجأة الحقيقية تكمن في أن "برايركتوروس جيجاس" عاش في العصر الديفوني المبكر، منذ حوالي 415 مليون سنة، أي قبل ظهور الديناصورات بحوالي مئتي مليون سنة، في زمن كانت فيه اليابسة مغطاة فقط بالنباتات الأولية غير المتحجرة قبل تكوين الغابات الحقيقية.

وصف العلماء هذا العقرب الضخم بأنه كان يشبه إلى حد بعيد "التيرانوصور ريكس" في مملكة المفصليات، حيث كان يتربع على قمة السلسلة الغذائية بلا منافس يضاهيه، وهو ما سمح له بالنمو إلى أبعاد استثنائية غير مسبوقة. تحليل الأدلة الهيكلية أظهر أن "برايركتوروس جيجاس" لم يكن مقطوعاً عن الماء؛ فقد كان يتقن نمط حياة ثنائي، يتحول بين السباحة في المياه العذبة باستخدام زعانف جانبية متطورة، والعيش على البر لتتبع الفريسة البرية.

هذا السلوك شبه الثنائي منح الكائن القدرة على استغلال موارد بيئية مختلفة، ما ساعده على تجاوز الحدود الحجمية التي تحصر معظم الأنواع الحديثة من المفصليات. الاكتشاف لا يقتصر على إضاءة شبح عملاق منقرض، بل يفتح نافذة علمية قيّمة لفهم مرحلة الانتقال الحاسمة التي شهدت تحول الكائنات من البيئات المائية إلى البرية، ويدلّ على مدى التكيفات الفسيولوجية التي مكنت بعض الحيوانات من احتلال أدوار قمية في سلاسل الغذاء القديمة.

النتائج التي توصل إليها فريق مانشستر ستُطرح قريباً في مجلة علمية رائدة، وتُعدّ نقطة ارتكاز للبحوث المستقبلية حول تطور المفصليات وإستراتيجيات البقاء في العصور الجيولوجية المبكرة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

العقرب العملاق برايركتوروس جيجاس العصر الديفوني تحليل أحفوري رقمي تطور المفصليات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

السياحة العالمية تسجل نموا 4 بالمئة في 2021قالت منظمة السياحة العالمية، الثلاثاء، إن عدد السياح الدوليين الوافدين ارتفع بنسبة 4 بالمئة عام 2021 على أساس سنوي، ليتحسن القطاع من أسوأ عام على الإطلاق في 2020، الذي شهد تداعيات كبيرة بسبب وباء كورونا.

Read more »

'السياحة العالمية': ارتفاع بنسبة 4٪ في عدد السياح الدوليين بعام 2021وفقًا لمنظمة السياحة العالمية شهدت السياحة العالمية انتعاشًا بنسبة 4٪ في عام 2021، مقارنة بعام 2020 (415 مليون مقابل 400 مليون).

Read more »

التبرعات الشعبية لتركيا وسوريا تصل إلى 415 مليون ريالعاجل | التبرعات الشعبية لتركيا وسوريا تصل إلى 415 مليون ريال زلزال_ترکیا_وسوريا

Read more »

'حزب الله' يعلن مقتل اثنين من عناصره بمواجهات مع إسرائيلما يرفع حصيلة قتلاه إلى 415 منذ 8 أكتوبر الماضي - Anadolu Ajansı

Read more »

29 مادة.. نص وتفاصيل الموافقة على مشروع نظام الرقابة الماليةنشرت جريدة 'أم القرى' اليوم الجمعة نص وتفاصيل الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية. وجاءت الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية ضمن القرار (415)

Read more »

البنتاغون: إصابة 415 عسكريا أمريكيا في العملية ضد إيرانأفادت وزارة الحرب في الولايات المتحدة بأن 415 عسكريا أمريكيا أصيبوا بالفعل بجروح خلال العملية الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران.

Read more »