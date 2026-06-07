العلامات الخفية للالتهاب المزمن: كيف يخطو جسمك نحو خطر الأمراض الخطيرة

يكشف الخبراء عن مجموعة من العلامات التحذيرية للالتهاب المزمن الخفية، بما في ذلك التقلبات المزاجية، جفاف العينين والفم، وتسرع ظهور علامات الشيخوخة، مشددين على ضرورة الكشف المبكر وتبني أساليب حياة صحية للحد من خطر الأمراض.

من بين التحديات الصحية التي تواجهها البشرية في القرن الواحد والعشرين، يبرز الالتهاب المزمن كعامل صامت يضاعف خطر الإصابة بأمراض خطيرة، تتراوح بين السمنة، أمراض القلب، السرطان، وحتى تدهور وظائف الدماغ.

وعلى عكس الالتهاب القصير الأمد الذي يُعد جزءًا طبيعيًا من رد فعل الجسم ضد العدوى، يتحول الالتهاب إلى حالة مستمرة عندما تستمر جزيئاته النشطة في الدورة الدموية لأشهر أو سنوات، ما يخلق بيئة موالية لتلف الخلايا وتراكم الدهون الضارة حول الأ organs. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هناك مجموعة من العلامات التحذيرية التي يمكن أن تكشف عن وجود هذا الالتهاب الكامن، وهي ليست بالضرورة أعراضًا جسدية واضحة، بل قد تتجلى في سلوكيات ومشاعر يومية.





أحد أبرز هذه العلامات هو الشعور الدائم بالغضب أو الانفعال السريع والرغبة المستمرة في الجدال. توضح الدكتورة نيهاريكا دوغال، أستاذة مشاركة في جامعة برمنغهام وخبيرة في مجال الالتهاب والشيخوخة، أن هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين التقلبات المزاجية ومستوى الكورتيزول في الدم، حيث يُحفّز الكورتيزول خلايا المناعة لزيادة إنتاج الجزيئات الالتهابية، وفي المقابل، تُعزز مستويات هذه الجزيئات استجابة الجسم للضغط النفسي، ما يفاقم الشعور بالغضب والقلق.

وقد اكتشف الباحثون أن بعض البروتينات الالتهابية قادرة على عبور الحاجز الدموي-الدماغي، لتؤثر على المناطق المسؤولة عن تنظيم التوتر والعاطفة.



إلى جانب التغيرات العاطفية، يمكن أن تظهر أعراض جسدية غير تقليدية على يد التهاب مزمن، مثل جفاف العينين أو الفم، خاصة لدى النساء في منتصف العمر، حيث يشير هذا الجفاف إلى اضطراب في الغدد التي تفرز الرطوبة الطبيعية، وقد يكون مؤشرًا على نشاط مناعي غير متوازن.

كما يلاحظ تسرع ظهور علامات الشيخوخة على البشرة؛ فالتهاب دائم يضعف بروتينات الكولاجين والإيلاستين، مما يجعل الجلد أرقّ، وتظهر الأوردة والأوتار بوضوح، وتظهر التجاعيد مبكرًا. في المفاصل، قد يتسبب تراكم المواد الالتهابية في الألم والتيبس الصباحي حتى بدون إصابة واضحة، وهو ما يُعزى إلى استمرار الاستجابة الالتهابية بعد انتهاء الحاجة الفعلية إليها.



العلاقة بين الالتهاب وخلل الوزن لا تقل أهمية؛ فالجزيئات الالتهابية تُعيق وظائف هرمونات مثل الإنسولين واللبتين والكورتيزول، ما يزيد من الشعور بالجوع وتخزين الدهون.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الدراسات صلة وثيقة بين أمراض اللثة المزمنة ومستوى الالتهاب العام، ما يرفع من خطر الإصابة بأمراض قلبية وعصبية. ولذلك، فإن التعرف المبكر على هذه العلامات والتحقق من مستويات الالتهاب عبر التحاليل الطبية، قد يفتح بابًا لتدخلات وقائية تشمل تحسين النظام الغذائي، ممارسة الرياضة بانتظام، وتطبيق تقنيات الحد من التوتر، لوقف تقدم هذا العدو الصامت قبل أن يتحول إلى مرض مُزمن





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