العلاقة الوثيقة بين النشاط البدني وصحة الأمعاء: دليل التمارين المثالية

استكشاف أثر التمارين الرياضية على ميكروبيوم الأمعاء، وكيف يمكن للنشاط البدني المتوازن أن يعزز الصحة الهضمية مقابل مخاطر الإفراط في التمارين عالية الكثافة.

تتجاوز أهمية الحفاظ على صحة الأمعاء مجرد اختيار أنواع الأطعمة والمشروبات، لتشمل نمط الحياة اليومي ومستوى النشاط البدني الممارس. تشير الدراسات العلمية الحديثة إلى أن التمارين الرياضية تلعب دوراً محورياً في تشكيل وتوازن ميكروبيوم الأمعاء، حيث يمتلك الرياضيون تنوعاً أكبر في البكتيريا النافعة مقارنة بالأفراد الذين يعيشون نمط حياة خاملاً.

توضح إيمي نيوتن، اختصاصية التغذية المتخصصة، أن الرياضة تسهم بشكل مباشر في تعزيز حاجز الأمعاء وتقليل نفاذيته، مما يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا المعوية الصحية، كما تساعد في خفض مستويات الالتهاب داخل الجهاز الهضمي، وهو ما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة للجسم. من ناحية أخرى، تبرز مادة اللاكتات الناتجة عن عمليات الأيض أثناء التمرين كعنصر مزدوج التأثير؛ فهي تعمل كوقود حيوي تستخدمه البكتيريا المعوية لإنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة، مثل البيوتيرات، الذي يعد ضرورياً لتغذية خلايا بطانة الأمعاء. ومع ذلك، فإن الإفراط في التمارين عالية الكثافة، مثل التدريب المكثف للماراثونات أو الترايثلون، قد يؤدي إلى نتائج عكسية؛ إذ يقلل من تدفق الدم إلى الأمعاء، مما يحرمها من الأكسجين اللازم ويؤدي إلى حدوث ما يعرف بمتلازمة الأمعاء المتسربة، حيث تتسرب السموم وجزيئات الطعام غير المهضومة إلى مجرى الدم. لذا، تنصح الدراسات بضرورة الموازنة واختيار الشدة المناسبة وتوفير فترات كافية للتعافي الجسدي. علاوة على ذلك، تلعب التمارين متوسطة الشدة والنشاط البدني المتوازن دوراً في تحسين اللياقة القلبية التنفسية، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة البكتيريا المنتجة للأحماض الدهنية النافعة. وبالنسبة للتدريب المتقطع عالي الكثافة، فهو سلاح ذو حدين، حيث يمكن أن يفيد صحة الأمعاء إذا مورس بجرعات مدروسة، مثل 10 إلى 15 دقيقة مع فترات راحة كافية، دون الإفراط فيه. أما الأنشطة الخفيفة مثل اليوغا، فهي تقدم فوائد غير مباشرة عبر تقليل مستويات التوتر العصبي الذي يعد عدواً رئيساً للجهاز الهضمي، كما تساعد في تحسين حركة الأمعاء والتخلص من الغازات المحتبسة، مما يعزز كفاءة الجهاز الهضمي على المدى الطويل ويضمن توازناً مستداماً في وظائف الجسم الحيوية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines