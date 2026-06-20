العنف التوليدي في مصر: شهادات صادمة وتحركات رسمية

تحقيق في انتشار ظاهرة العنف التوليدي في مصر بعد انتشار شهادات نساء وأطباء عن انتهاكات جسدية ولفظية وجنسية في مستشفيات خاصة وعامة، مما دفع جهات رسمية للتحقيق.

تجربة السيدة ندى المصرية مع ال ولادة في مركز طبي خاص تحولت إلى كابوس عندما أجبرها الطبيب على استخدام طلق صناعي رغم تقدم المخاض الطبيعي، مما زاد من معاناتها وصولاً إلى التعرض للصفم والشتائم من قبل الطبيب.

هذه الحالة exemplary لما يعرف بالعنف التوليدي، وهو إساءة معاملة المرأة أثناء الحمل والولادة وما بعدها، ويشمل العنف اللفظي والجسدي والتدخلات الطبية غير الضرورية أو دون موافقة مستنيرة، وفق تعريف منظمة الصحة العالمية. في مصر، انتشرت مؤخرًا شهادات مكتوبة ومصورة لنساء وأطباء عن عنف طبي وتجاوزات في مستشفيات خاصة وعامة، خاصة أثناء عمليات الولادة.

منها شهادة الطبيبة السابقة أمنية سويدان التي نشرت تدوينة عن انتهاكات جنسية وبدنية في مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، مما أثار جدلاً واسعاً واعتقالها ثم إخلاء سبيلها بكفالة، وإعلان جامعة الإسكندرية تحقيقاً في القضية. كما تحدثت طبيبتان أخريان (سالي ورضوى) عن مشاهدات مماثلة في مستشفيات جامعية بالقاهرة، بما في ذلك سب المريضات والضرب عليهن، واستخدام آلة طبية كعقاب، وإجراء فحوصات وخياطة الجروح دون تخدير كافٍ، وإهمال الخصوصية، ورفض توليد سيدات دون أوراق ثبوتية حتى بلغت كتابة "ولادة طفل سفاح" في تذكرة الدخول.

هذه الظواهر Motivated دراسة عالمية أن معدل انتشار العنف التوليدي يصل إلى 59%، وكانت الرعاية دون موافقة مستنيرة الأكثر شيوعاً بنسبة 37%. في مصر، تظل نقابة الأطباء لم تتلق شكاوى رسمية رغم التحقيقات الجارية، وتدعو إلى تقديم شكاوى موثقة محذرة من تعميم الاتهامات. الحاجة ملحة إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية وتطبيق معايير احترام كرامة المرأة أثناء الولادة، وضمان المحاسبة على الانتهاكات، وتعزيز التدريب الأخلاقي والطبي للكوادر، وتوفير أدوية التخدير والخصوصية في غرف الولادة





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