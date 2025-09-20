العلم والتعليم: أساس نهضة الأمم ومفتاح التقدم

مقالة تسلط الضوء على أهمية العلم والتعليم في تقدم الأمم، وتستعرض التجارب التاريخية الناجحة في هذا المجال، مع الإشارة إلى أهمية استثمار العقول، والعودة إلى الجذور الأصيلة للحضارة الإسلامية، وضرورة تطوير التعليم والاهتمام بالعلماء.

التاريخ يشهد بأن أعظم سباق تخوضه الأمم ليس في السلاح ولا في المال، بل في ميدان العلم و التعليم . فمن امتلك زمام المعرفة صار سيدًا على الأرض، ومن عجز عنها ظل تابعًا مهما كثر عدده أو عظمت ثرواته. وما أوضح المفارقة حين نرى دولًا صغيرة المساحة قليلة السكان، لكنها تجاوزت بمراحل دولًا مترامية الأطراف تنام على بحار من الخيرات، لأنها أحسنت استثمار عقولها، وأدركت أن الثروة الحقيقية هي الإنسان المتعلم والصانع الماهر.

إن هذا الواقع يمثل تحديًا كبيرًا للأمة الإسلامية، التي تمتلك إرثًا حضاريًا عظيمًا، وتاريخًا حافلًا بالإنجازات العلمية، ولكنها تواجه اليوم تحديات جمة تتطلب منها مراجعة شاملة لأولوياتها، والعودة إلى الجذور الأصيلة التي قامت عليها الحضارة الإسلامية. يجب على الأمة أن تعي أن العلم ليس مجرد معلومة تُحفظ، بل هو منهج حياة، وطريق للتقدم والرقي، وأداة للتغلب على التحديات. يجب أن نعيد الاعتبار للعلم والعلماء، وأن نجعل من طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأن نربي الأجيال على حب العلم والبحث والتفكير النقدي. القرآن الكريم حافل بالآيات التي تحث على العلم والتفكر والتدبر في آيات الله الكونية، وتشجع على النظر في الكون من حولنا، واستكشاف أسراره، واستخلاص العبر والدروس منها. كما أن السنة النبوية مليئة بالأحاديث التي تحث على طلب العلم، وتبيّن فضل العلماء، وتدعو إلى احترامهم وتقديرهم. لقد ضرب لنا السلف الصالح أروع الأمثلة في طلب العلم والاجتهاد فيه، وتحمل المشاق في سبيله. لقد كانوا يرحلون في طلب العلم، ويتحملون السفر والتعب، ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحصول على العلم. إنهم كانوا يعلمون أن العلم هو مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، وأن به ترتفع الدرجات، وتُرفع المنازل. يجب أن نستلهم من سيرهم العطرة، وأن نقتدي بهم في طلب العلم والاجتهاد فيه. يجب على الأمة أن تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم، وأن تعمل على تطويره وتحسينه، وأن تجعله متاحًا للجميع، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. يجب أن نركز على بناء جيل متعلم، مثقف، واعٍ، قادر على مواجهة تحديات العصر، والمساهمة في بناء مجتمع متقدم ومزدهر. يجب أن نعتمد على مناهج تعليمية حديثة ومتطورة، وأن نستخدم التقنيات الحديثة في التعليم، وأن نركز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والابتكار. يجب أن نعزز دور المعلم، ونوفر له كل الدعم والمساندة، ونعمل على رفع مكانته في المجتمع. بادر في طلب العلم، ونظم نومك، فالبكور بركة. أنشئ مكتبة في بيتك، فالمكتبة رئة الأسرة. أكثر من قراءة سير العلماء، فالقدوة أعظم معلم. الجدية في طلب العلم قبسُ نورٍ يضيء العمر، وسُلَّمٌ يرفع صاحبه إلى معارج المجد، ووراثةٌ لرسالة الأنبياء لا يَخبو أثرها ما دامت السماوات والأرض. إن في قصص الناس عبراً، وفي محن البشر حكماً، وفي ابتلاءات الأقدار دروساً تهذب النفوس وتقوّم الأخلاق. وإني لأحدثك اليوم عن قصة رجل من... تشهد البيئة الاقتصادية العالمية تحولاً جذرياً، لم تعد فيه القيمة تُخلق من خلال الأصول المادية وحدها كالمباني والآلات، بل انتقل... مهنة الطب ليست كأي مهنة، نظرا لأنها تتعلق بصحة الناس، والصحة كما يعلم الجميع أولوية قصوى، وقد أولت دولتنا اهتماما كبيرا ومنقطع... من غير المنطقي أن تتحول الشهادة الدراسية إلى وثيقة «صلاحية» تنتهي بمرور السنوات، وكأنها علبة غذاء تُرمى بعد انتهاء تاريخها. ومع... يُعد الحوار والمناقشة من أهم الأساليب التربوية التي تُعزز التفاعل داخل الصف، خصوصًا في المرحلة الثانوية التي تتسم بارتفاع مستوى... عن أي شهرة نتحدث؟ في زمننا هذا، لم تعد الشهرة حكرًا على من يمتلكون موهبة فريدة أو بذلوا جهدًا مضنيًا في سبيل العلم والأدب. بل أصبحت..





