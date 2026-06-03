العراق على حافة مواجهة جديدة بسبب رفض فصائل مسلحة حصر السلاح

تسعى الحكومة العراقية المدعومة أمريكياً إلى حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تلقى ترحيباً washingtonي阳县 لكنها تواجه معارضة قوية من فصائل مسلحة كبرى، مما يهدد باندلاع مواجهة جديدة. تعرّف على التفاصيل الكاملة.

العراق يواجه اختباراً حاسماً في مسألة تسليم سلاح الفصائل المسلحة للدولة، حيث تبرز مؤشرات على إمكانية نشوب مواجهة كان قد تم تأجيلها سابقاً بين الحكومة والجماعات الرافضة لمبدأ حصر السلاح .

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، المدعومة أمريكياً، إلى إعادة هيكلة الحشد الشعبي عبر تعيينات عسكرية جديدة، مما دفع ثلاثة فصائل وهي التيار الصدري وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي إلى الإعلان رسمياً عن انفصالها عن الهيئة. وقد اتفق الزيدي مع وفدين من الحركتين المذكورتين على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ إجراءات حصر السلاح خلال يومين، بينما دعا رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الفصائل المتبقية إلى نزع السلاح والالتحاق بركب السلام، مشيداً بمواقف الصدر والخزعلي وشبل الزيدي.

في المقابل، جددت حركة النجباء رفضها القاطع لنزع السلاح، مؤكدة تمسكها بخيار المقاومة، وتلتزم زعيم الحركة أكرم الكعبي باتهام إسرائيل بتحريض الدبلوماسيين الأمريكيين للحديث عن سلاح المقاومة، ودعا الفصائل إلى رفض النقاش في هذا الشأن.

ويشكك مراقبون في إمكانية نجاح مبادرة حصر السلاح بسبب غياب آلية تقنية واضحة وغياب الموقف الإيراني الصريح تجاه سلاح وكلائها في بغداد، خاصة أن كتائب حزب الله والنجباء أعلنتا رفضاً صريحاً، وهدد فصيل مجهول باسم أصحاب أهل الكهف باستئناف العمليات ضد إسرائيل. leiden Voltage حظي{Z} موقف الحكومة بترحيب أمريكي واضح، حيث وصف القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس تفويض الإطار التنسيقي للزيدي بأنه خطوة نوعية نحو ترسيخ السيادة، كما هنأ المبعوث الأمريكي توم برّاك رئيس الوزراء بالخطوات التي تمثل لبنة أولى لحكم عراقي متجدد قائم على الإدارة الذاتية، مضيفاً أن قرار الفصائل الشيعية بإعادة الأسلحة إلى الدولة يمثل تقدماً مهماً نحو الاستقرار.

مع ذلك، لم تفصح الحكومة عن خطة عملية مفصلة ولا عن الجهة المسؤولة عن استقبال السلاح، في حين يركز الأمريكيون على نزع الأسلحة الاستراتيجية مثل المسيرات الانتحارية والصواريخ الجوالة. ويرى الخبير الأمني إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء النفوذ الإيراني في العراق بشكل كامل، بما في ذلك البنى التحتية العسكرية والسياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن مجرد تسليم أسلحة 4 أو 5 فصائل لا يكفي لإقناع واشنطن بنهاية هذا الملف، خاصة أن كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء والنجباء ما زالت ترفض وتمتلك أسلحة متطورة.

وتكشف مصادر سياسية أن العواصم الإقليمية تراقب عن كثب مواقف الفصائل الممانعة، وتؤكد أن باب المواجهة يبقى مفتوحاً بين الحكومة والفصائل المتمردة، أو بين واشنطن وطهران التي لم تبدِ موقفاً واضحاً من قرارات الفصائل





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