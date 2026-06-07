العراق يخطط لتصدير مليون برميل نفط يومياً عبر تركيا وسوريا

أعلن مسؤول عراقي عن خطط استراتيجية لزيادة الصادرات النفطية عبر منافذ بديلة في تركيا وسوريا إلى مليون برميل يومياً، لتجاوز مخاطر مضيق هرمز.

أعلن مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي عن خطط استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع الطاقات التصديرية للنفط الخام عبر المنافذ البديلة في تركيا و سوريا إلى 650 ألف برميل يومياً في المرحلة الأولى، على أن تصل إلى مليون برميل يومياً في المستقبل.

وأوضح المدير العام لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، في تصريحات صحافية أن هذه الخطط تأتي ضمن رؤية حكومية لضمان تدفق الإمدادات النفطية إلى الأسواق العالمية وتجاوز أي اختناقات محتملة في مضيق هرمز، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة التي أدت إلى إغلاق المضيق مؤقتاً. وأشار إلى أن الفرق الفنية العراقية تواصل تنفيذ مشاريع حيوية لإنشاء منصات تحميل برية في مستودعات الطوبة والزبير في البصرة، بالإضافة إلى مشاريع في المناطق الشمالية لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب الاستراتيجي المتجه إلى ميناء جيهان التركي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب الأزمات الإقليمية، مما دفع العراق إلى البحث عن مسارات بديلة لتصدير نفطه بعيداً عن المخاطر البحرية. وتتضمن الخطط زيادة الصادرات عبر الخط الاستراتيجي إلى تركيا بمعدل 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك، مع الاستمرار في عمليات النقل البري بواسطة الحوضيات بمعدل 150 ألف برميل يومياً، مع إمكانية رفع هذه الكميات إلى 350 ألف برميل يومياً في المدى القريب.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز فاعلية المنافذ التصديرية البديلة وتنويع مسارات الوصول إلى المستهلكين الدوليين. كما باشرت شركة نفط البصرة تنفيذ مشروع نوعي لمد خط أنابيب نفطي بقطر 32 بوصة وطول 21 كيلومتراً لنقل النفط الخام من مستودعات البرجسية إلى ميناء خور الزبير، بطاقة تصميمية تبلغ 350 ألف برميل يومياً، على أن ينجز خلال شهرين.

وسيسهم هذا المشروع في رفع الكفاءة التصديرية لأرصفة التحميل في الميناء، مما يجعله قادراً على استقبال الناقلات البحرية الصغيرة والمتوسطة كخيار بديل في حال اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. يذكر أن صادرات النفط العراقية تدنت بشكل كبير بعد إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية في فبراير الماضي نتيجة الحرب الأميركية الإيرانية، مما أثر سلباً على الإيرادات المالية للعراق. وتسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطط إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وإصلاح النظام المالي، مع التركيز على تطوير الإدارة المالية.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة النفط عن تشكيل فريق عمل لصياغة اتفاقية استراتيجية جديدة مع تركيا لتنظيم نقل النفط. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطط سيعتمد على مدى قدرة العراق على تأمين الاستثمارات اللازمة وتجاوز التحديات الأمنية واللوجستية في المناطق الشمالية، بالإضافة إلى التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لضمان استقرار الأسواق





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صادرات النفط العراقي تركيا سوريا بدائل تصديرية مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines