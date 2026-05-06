العراق يتأهب للوساطة بين طهران وواشنطن وسط تعقيدات سياسية ودبلوماسية

يسعى رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي لتعزيز دور بغداد كجسر دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، وسط تباين في الرسائل الدولية وتحديات سياسية داخلية.

في خطوة تعكس الرغبة العراق ية في استعادة دورها كلاعب محوري في التوازنات الإقليمية، أبدى رئيس الوزراء العراق ي المكلّف علي فالح الزيدي استعداد بلاده الكامل للقيام بدور الوسيط الدبلوماسي بين الجمهورية الإسلامية ال إيران ية و الولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي هذه التحركات في توقيت حساس للغاية، حيث تسعى بغداد إلى بناء جسور من الثقة مع القوى الكبرى لتجنب تحول أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية. وقد تجلى هذا التوجه بوضوح من خلال الاتصالات الهاتفية المكثفة التي أجراها الزيدي مع القيادات في طهران وواشنطن، مؤكداً أن العراق يمتلك من المقومات الجغرافية والسياسية ما يؤهله لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوترات التي قد تؤثر سلباً على أمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على أن المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد والفعال لحل النزاعات العالقة.

وعلى صعيد العلاقات مع طهران، كشفت الاتصالات الأخيرة بين الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن مستوى عالٍ من التنسيق والرؤية المشتركة، خاصة في الجوانب الأمنية. فقد صرح الزيدي بأن قوة إيران في الوقت الراهن لا تخدم طهران وحدها، بل هي سند لجميع المسلمين والشيعة في المنطقة، معتبراً أن هذه القوة كانت حجر الزاوية في دعم العراق خلال الحرب الضارية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف الزيدي أن أي ضعف قد يصيب إيران سينعكس سلباً على العراق، وهو ما يبرز مدى الترابط العضوي في المنظومة الأمنية بين البلدين. من جانبه، أبدى الرئيس بزشكيان استعداد بلاده الكامل لتطوير العلاقات الثنائية، واصفاً الروابط بين بغداد وطهران بأنها تتجاوز حدود الجوار التقليدي، معرباً عن دعم إيران المطلق لبغداد في مختلف المجالات، ومبدياً مرونة في تسوية الخلافات مع بقية دول المنطقة لضمان بيئة مستقرة.

في المقابل، لم تغفل الحكومة العراقية المكلفة علاقتها مع واشنطن، حيث شهدت الاتصالات مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث تركيزاً كبيراً على الجانب العسكري والتدريبي. شدد الزيدي على أهمية تفعيل برامج التدريب المتقدمة لتعزيز قدرات الجيش العراقي ليكون قادراً على حماية السيادة الوطنية ومكافحة الإرهاب بشكل مستقل.

ومع ذلك، يشير مراقبون سياسيون إلى وجود تباين واضح في الرسائل التي تتلقاها بغداد من القطبين؛ فبينما تظهر إيران نبرة تجمع بين الدعم والردع، تظهر الرسائل الأمريكية بنوع من التوجيه المباشر، وهو ما وصفه البعض بالرسائل الملغومة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب التي لمح فيها إلى أن وصول الزيدي لمنصبه جاء بمساعدة أمريكية، مما يضع الحكومة القادمة تحت ضغط موازنة العلاقات بدقة متناهية لتجنب الاصطدام بأي من الطرفين. وبعيداً عن التجاذبات الدبلوماسية، يواجه الزيدي تحديات داخلية جسيمة، حيث أن حكومته لم تنل بعد ثقة البرلمان العراقي، مما يجعل قدرته على تنفيذ دور الوساطة مرهونة بمدى نجاحه في ترتيب البيت الداخلي وتحقيق توافق سياسي واسع.

إن القدرة على المناورة بين طهران وواشنطن تتطلب ظهيراً سياسياً قوياً واستقراراً حكومياً ملموساً. وفي سياق متصل، يحاول العراق تعزيز مكانته من خلال ملفات اقتصادية حيوية، حيث أُعلن مؤخراً عن اكتشاف حقل نفطي ضخم في محافظة النجف بمحاذاة الحدود السعودية عبر شركة زينهوا الصينية، باحتياطي يقدر بـ 8.8 مليار برميل، وهو ما يمنح العراق أوراق ضغط اقتصادية جديدة ويدعم طموحاته في التنمية المستدامة.

وبذلك، يسعى العراق إلى دمج القوة الاقتصادية مع الدبلوماسية النشطة لترسيخ مكانته كدولة محورية لا يمكن تجاوزها في أي تسوية إقليمية شاملة، مع الاستمرار في تقديم المبادرات الإنسانية والسياسية التي تهدف إلى إحلال السلام في المنطقة





