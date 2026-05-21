العراق: رفض استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر اجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة - الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأربعاء، أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة. خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي التزام الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته، حسب بيان للحكومة العراقية. وادانت الإمارات، الأربعاء، بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي. وقد أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، استنكار الإمارات بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول. وفي ذات البيان أكدت الوزارة على ضرورة التزام حكومة العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما أكدت الوزارة على أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي.

