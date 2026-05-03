العراق يصدّر أول شحنة إسمنت إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد عبر منفذ الوليد الحدودي

أعلن مصدر مسؤول في هيئة المنافذ العراقية عن تصدير أول شحنة من الإسمنت العراقي إلى سوريا عبر منفذ الوليد-التنف الحدودي، منذ سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024. وقال المصدر إن الشحنة تم تصديرها بمتابعة مباشرة من الفريق عمر عدنان الوائلي، رئيس هيئة المنافذ، دون الكشف عن تفاصيل الكمية. وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا إيجابيا على نجاح الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تم اعتمادها في إدارة المنافذ الحدودية، كما أنها تعكس مستوى عالٍ من التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية في البلدين. وأشار إلى أن منفذ الوليد الحدودي يتمتع بجاهزية متقدمة من حيث الإجراءات الفنية والإدارية، مما يؤهله لأداء دور محوري في تسهيل حركة البضائع وتعزيز النشاط التجاري بين العراق وسوريا.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية 'واع' إن الشحنة تم تصديرها بمتابعة مباشرة من الفريق عمر عدنان الوائلي، رئيس هيئة المنافذ، دون الكشف عن تفاصيل الكمية. وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا إيجابيا على نجاح الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تم اعتمادها في إدارة المنافذ الحدودية، كما أنها تعكس مستوى عالٍ من التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية في البلدين.

وأشار إلى أن منفذ الوليد الحدودي يتمتع بجاهزية متقدمة من حيث الإجراءات الفنية والإدارية، مما يؤهله لأداء دور محوري في تسهيل حركة البضائع وتعزيز النشاط التجاري بين العراق وسوريا. ومن المعروف أن العراق وسوريا يرتبطان بثلاثة معابر برية رئيسية، وهي ربيعة-اليعربية، والقائم-البوكمال، والوليد-التنف، وقد تم افتتاح هذه المنافذ وتفعيل نشاطها على فترات متلاحقة، في أعقاب التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (1971-2000). ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود العراق لتعزيز العلاقات التجارية مع سوريا، خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد. كما أن تصدير الإسمنت العراقي إلى سوريا يعتبر خطوة مهمة في تعزيز الاقتصادين الوطنيين، حيث يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومن جانبها، أكدت مصادر اقتصادية في سوريا أن هذه الخطوة تعتبر بداية جديدة للعلاقات التجارية بين البلدين، خاصة بعد سنوات من الانقطاع بسبب الأوضاع السياسية في سوريا. كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة الإعمار في سوريا، حيث تعتبر المواد الإنشائية مثل الإسمنت من أهم المواد المطلوبة في هذه المرحلة.

