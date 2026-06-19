العراق يعلن عودة إنتاجه النفطي إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً خلال شهرين

تسعى وزارة النفط العراقية لاستعادة مستوى الإنتاج النفطي السابق البالغ أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً في غضون شهر إلى شهرين، في ظل توقعات بتحسن الأوضاع الإقليمية بعد التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب.

أعلنت وزارة النفط العراق ية عن سعيها للعودة إلى إنتاج يتجاوز ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال شهرين تقريباً. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف الحرب التي أدت إلى انخفاض كبير في إنتاج المنطقة.

حيث انخفض إنتاج العراق النفطي بنسبة 60% نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً بعد أن كان 3.3 مليون برميل قبل الصراع. وصرح المتحدث باسم الوزارة سليم فرهود بأنه لا يوجد موعد محدد لعودة الصادرات النفطية إلى مستوياتها السابقة بسبب الاختلافات في طبيعة الحقول وطاقتها الإنتاجية. وأضاف أن عمليات رفع الطاقة الإنتاجية بدأت بالفعل، مع استمرار وجود معظم الشركات العاملة، خاصة الصينية، في مواقعها.

وتوقع العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة خلال شهر إلى شهرين من حقول الجنوب. كما أشار إلى أن عمليات التصدير ستتوازى مع زيادة الإ生产. وتظهر الأرقام تراجع صادرات العراق عبر مضيق هرمز بنسبة 90% في أبريل الماضي، من 93 مليون برميل شهرياً إلى 10 ملايين برميل فقط. ويذكر أن العراق يعد من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم باحتياطيات تبلغ حوالي 145 مليار برميل.

في السياق السياسي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم إسلام آباد التي تمهد لإنهاء الحرب الم begun في فبراير الماضي. ومن المنتظر أن تبدأ إيران بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي على طهران. كل هذه التطورات تشير إلى تحول حاسم في المنطقة قد ينعكس إيجاباً على قطاع النفط العراقي والعالمي





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