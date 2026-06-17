العراق يتلقى هزيمة ثقيلة أمام النرويج في أولى مباريات المونديال

خسر المنتخب العراقي أمام النرويج بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة من كأس العالم، وسط أداء متواضع للدفاع العراقي وتألق هالاند. يلتقي العراق مع فرنسا في الجولة الثانية.

تلقت الجماهير العراق ية صدمة كبيرة بعد ال هزيمة الثقيلة التي مني بها منتخبها الوطني أمام منتخب النرويج بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت صباح الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

المباراة التي شهدت تفوقا نرويجيا واضحا على جميع الأصعدة، حيث تمكن الفريق النرويجي من فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، مستغلا حالة الارتباك التي ظهرت عليها الدفاعات العراقية. وجاء الهدف الأول عبر هالاند في وقت مبكر، تلاه أهداف أخرى جعلت النتيجة في الشوط الأول 3-0. وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب العراقي تقليص الفارق، لكن محاولاته باءت بالفشل أمام الصلابة الدفاعية النرويجية، ليأتي الهدف الرابع من كريستيان ثورستفيدت في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة حاسمة من هالاند.

بهذه الخسارة، أصبح العراق في موقف صعب داخل المجموعة، حيث ينتظره اختبار صعب أمام المنتخب الفرنسي في الجولة الثانية، بينما ستكون المواجهة الأخرى في المجموعة بين النرويج والسنغال المرشحين الأقوى للتأهل. وتقام البطولة بنظام المجموعات حيث تشارك 48 منتخبا موزعة على 12 مجموعة، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحل في المركز الثالث.

وتعتبر هذه الهزيمة بمثابة جرس إنذار للجهاز الفني العراقي بقيادة المدرب، الذي سيسعى لتدارك الأخطاء قبل المواجهة الحاسمة ضد فرنسا. وتأتي هذه البطولة في ظل تنظيم مشترك بين ثلاث دول لأول مرة في تاريخ المونديال، مما يضفي طابعا خاصا على المسابقة. الجماهير العراقية تنتظر ردة فعل قوية من لاعبيها في المباريات المقبلة لتعويض الخسارة الأولى. ومن الجدير بالذكر أن هالاند أظهر مرة أخرى لماذا يعتبر من أفضل المهاجمين في العالم، حيث كان له دور كبير في صناعة الأهداف وتسجيلها.

أما بالنسبة للحكم، فقد أدار المباراة بكفاءة عالية، ولم تشهد أي جدالات تحكيمية تذكر. وعلى صعيد آخر، شهدت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا من الجالية العراقية في أمريكا الشمالية، الذين قدموا دعما كبيرا للفريق رغم النتيجة المخيبة. ينتظر أن يقدم العراق أداء مختلفا في الجولة الثانية، مستفيدا من الدروس التي تعلمها من هذه المباراة، في محاولة للحفاظ على آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. ومع وجود نجوم مثل علي عدنان ومهند علي، يبقى الأمل قائما في قلب المجموعة.

النظام الجديد للبطولة يمنح فرصة أكبر للمنتخبات المتوسطة، ولكن العراق يحتاج إلى تحقيق نتائج إيجابية لضمان البقاء في المنافسة. من المقرر أن تعلن التشكيلة الرسمية للمباراة المقبلة خلال الساعات القادمة، مع توقعات بإجراء تغييرات على الخطط التكتيكية. في الوقت نفسه، يعيش الاتحاد العراقي لكرة القدم حالة من الترقب بعد هذه الخسارة، وسط مطالبات من الجماهير بتحسين الأداء العام للفريق. وتستمر منافسات المونديال وسط أجواء احتفالية، مع تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية في المدن المستضيفة، مما يزيد من جاذبية البطولة عالميا.

لكن بالنسبة للعراق، فإن الأولوية الآن هي العودة بقوة في الجولة الثانية وإحراج التوقعات. مع العلم أن هذه البطولة تشهد العديد من المفاجآت، فربما يكون العراق أحدها إذا استعاد توازنه سريعا. وفي ختام المباراة، عبر مدرب المنتخب العراقي عن خيبة أمله، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج إلى مزيد من التركيز والتنظيم الدفاعي، مع الإشادة بقوة المنافس. أما اللاعبون فقد أعربوا عن عزمهم على تعويض الجماهير في اللقاء التالي.

وتتجه الأنظار صوب المباراة المرتقبة بين العراق وفرنسا، حيث سيكون الفوز هو الخيار الوحيد ليبقي على آمال التأهل حية. في النهاية، تبقى كرة القدم لعبة النتائج، والعراق مدعو لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهيره في المحافل الدولية





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العراق النرويج كأس العالم هالاند هزيمة

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