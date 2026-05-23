العراق يؤكد التزاماً صارماً بأمن الدول الشقيقة ويهدد بملاحقة المتورطين في الاعتداءات

تصريحات حاسمة من المسؤول العراقي النعمان حول تشكيل لجنة استخباراتية عليا للتحقيق في الاعتداءات ضد السعودية والإمارات، مؤكداً أن أمن الجوار خط أحمر وأن القانون سيطبق بصرامة ضد أي خرق للسيادة.

في تطور أمني وسياسي بارز، أكد المسؤول العراقي النعمان أن الدولة العراقية تتبنى رؤية استراتيجية واضحة وصارمة فيما يتعلق بحماية أمن الدول الشقيقة، مشدداً على أن هذا الملف يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

وأوضح النعمان أن الحكومة العراقية تدرك تماماً حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها في الحفاظ على استقرار المنطقة، ومن هذا المنطلق، فإن استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة أصبحت ضرورة أمنية ملحة وواجبة التنفيذ لضمان عدم استخدام الأراضي العراقية في أي أعمال تهدد الجوار العربي. إن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية قوية لإعادة ترتيب البيت الداخلي العراقي بما ينسجم مع الالتزامات الدولية والإقليمية، وبما يضمن إنهاء حالة الفوضى السلاحية التي قد تستغلها بعض الجهات لزعزعة الاستقرار في الدول الشقيقة، مؤكداً أن سلطة القانون هي المظلة الوحيدة التي سيعمل تحتها الجميع دون استثناءات، وأن أي محاولة للالتفاف على هذه القرارات ستواجه بحزم من قبل مؤسسات الدولة.

وفيما يخص الإجراءات العملية للتعامل مع التهديدات الأمنية، كشف النعمان عن تفاصيل عمل اللجنة الخاصة التي شُكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، والمكلفة بالتحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ووصف هذه اللجنة بأنها هيئة عليا ذات طابع استخباري وفني تخصصي للغاية، حيث تهدف مهمتها الميدانية إلى تفكيك البيانات المعقدة ومطابقة الأدلة الجنائية والرادارية بدقة متناهية لضمان تحديد الجناة بدقة.

وأشار إلى أن هذا العمل يتم بتنسيق وتعاون مباشر وعميق مع الأشقاء في الرياض وأبوظبي، لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وموثقة تعزز الثقة المتبادلة بين الدول. كما لفت الانتباه إلى أن التحقيقات السيادية من هذا النوع لا تخضع للمواعيد الزمنية التي تفرضها وسائل الإعلام أو الضغوطات الخارجية المستعجلة، بل تخضع لحسابات عسكرية وأمنية دقيقة تهدف إلى كشف الحقيقة كاملة دون نقصان، مؤكداً أن اللجنة تمتلك تفويضاً كاملاً للتحرك في كافة الاتجاهات، وأن نتائج هذه التحقيقات ستعرض بكل شفافية أمام القائد العام والرأي العام فور اكتمالها لضمان تحقيق العدالة.

وعلى صعيد المحاسبة والردع، حذر النعمان من أن الرواية الرسمية للدولة العراقية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل أي تأويل، حيث أن أي ثبوت لتورط جهة أو فرد في هذه الاعتداءات سيؤدي إلى إجراءات رادعة لن تتوقف عند الملاحقة القضائية التقليدية فحسب. بل شدد على أن القوات المسلحة العراقية ستتعامل مع هذه الأفعال باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن القومي العراقي وخرقاً فاضحاً للسيادة الوطنية التي لا يمكن المساس بها.

وأكد أن الدولة لن تسمح بوجود أي مواقف موازية لقرارها السيادي، وأن كل من يثبت تورطه سيتحمل كامل التبعات القانونية والعسكرية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب والقوانين العسكرية النافذة في البلاد. وفي سياق متصل بالاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تبرز التوترات المتصاعدة في لبنان، حيث شهدت منطقة المحمودية جنوبي لبنان غارات إسرائيلية عنيفة، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 25 من العاملين الصحيين إثر غارة استهدفت محيط مستشفى في مدينة صور، مما يعكس حالة عدم الاستقرار العام في الإقليم والتي تسعى الدول الفاعلة لتجاوزها من خلال تعزيز مبادئ الأمن والسيادة وسيادة القانون





