العراق: مشاورات لتشكيل حكومة جديدة برئاسة علي الزيدي

بعد فراغ دستوري، تم تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. يواجه الزيدي تحديات كبيرة في تشكيل كابينة وزارية ونيل ثقة البرلمان، وسط ترحيب دولي ودعم محلي متفاوت.

نجحت قوى الإطار التنسيقي في طرح علي الزيدي كمرشح لرئاسة الوزراء بعد فترة من الفراغ الدستوري. يواجه الزيدي تحديًا حاسمًا يتمثل في تشكيل كابينة وزارية خلال 30 يومًا لنيل ثقة البرلمان.

هذا الاختيار يأتي بعد تنازل نوري المالكي ومحمد شياع السوداني عن الترشيح، في خطوة أشاد بها الإطار التنسيقي. المشاورات الأولية لتوزيع الحقائب الوزارية قد بدأت، لكن الطريق أمام الزيدي ليس سهلًا. تكليف الزيدي تم بحضور شخصيات بارزة مثل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي. يمتلك الإطار التنسيقي أغلبية مقاعد البرلمان، بينما يتمتع ائتلاف المالكي بنفوذ كبير أيضًا.

البعض يرى دورًا لرئيس مجلس القضاء الأعلى في اختيار الزيدي. هذا الاختيار قد يكون محاولة لتجنب الانتقادات الشعبية التي واجهتها القوى السياسية بسبب التأخير في اختيار رئيس الوزراء. ترشيح الزيدي يمنح هذه القوى وقتًا إضافيًا لإيجاد مرشح بديل إذا لزم الأمر. تجارب سابقة، مثل تكليف محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، انتهت بالفشل في تشكيل الحكومة.

الزيدي حصل على دعم معظم القوى السياسية، بما في ذلك القوى الكردية، على الرغم من انسحاب الديمقراطي الكردستاني من الحكومة. الموقف الأمريكي حيال الزيدي لا يزال غير واضح، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا للعقوبات السابقة على مصرفه. المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا رحبت بتكليف الزيدي. رئيس الحكومة المنتهية ولايتها محمد السوداني أكد دعمه للزيدي.

الإطار التنسيقي يرى في اختيار الزيدي محاولة لتغيير الواجهة السياسية والتعامل مع الضغوط الإقليمية والدولية. اختيار رجل أعمال من خارج الأحزاب السياسية يهدف إلى تقديم انطباع جديد. ومع ذلك، يواجه الزيدي صعوبات بسبب عدم انتمائه إلى أي حزب أو كتلة برلمانية وازنة. شعبيًا، يثير اختيار الزيدي تساؤلات حول خلفيته السياسية وعقود شركاته والعقوبات الأمريكية.

مراقبون يرون أن المشكلة تكمن في منهج إدارة السلطة الذي يعتمد على التسويات الداخلية بدلًا من التفويض السياسي الواضح. رئيس الوزراء يجب أن يستند إلى قاعدة سياسية حقيقية وبرنامج واضح





