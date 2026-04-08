العراق وباكستان يبحثان جهود السلام في الشرق الأوسط

عقد وزيرا خارجية العراق وباكستان مباحثات هاتفية لبحث سبل تحقيق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في ظل هدنة أمريكية إيرانية لمدة أسبوعين.

إسطنبول/ الأناضول: في لقاءٍ هامٍ جمعَ وزير الخارجية العراق ي فؤاد حسين بنظيره ال باكستان ي محمد إسحاق دار ، جرى بحثٌ مكثفٌ للجهود المبذولة بهدف تحقيق وقفٍ لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط . جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفيٍ مساء الأربعاء، وفقاً لبيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية العراق ية. وعبّر الوزير حسين عن تقديره العميق للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة ال باكستان ية في سبيل الوصول إلى تفاهماتٍ تسهم في خلق بيئةٍ مواتيةٍ لعقد مباحثاتٍ تهدف إلى إنهاء الصراع.

وأشاد حسين بالدور الإيجابي والفعّال الذي تضطلع به باكستان في هذا المسعى الدبلوماسي الحساس. وأكد على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتكثيف التنسيق بين الأطراف المعنية، بهدف تجنب أي عقبات قد تعترض مسار الإعداد للمفاوضات خلال الأيام القادمة، وذلك لتعزيز فرص التهدئة وتحقيق الاستقرار المنشود. يأتي هذا اللقاء في ظل تطوراتٍ متسارعة تشهدها المنطقة، حيث أعلنت الولايات المتحدة وإيران عن هدنةٍ لمدة أسبوعين، كخطوةٍ تمهيديةٍ نحو التوصل إلى اتفاقٍ نهائيٍ لوقف الحرب الدائرة. وقد بدأت هذه الحرب، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى. تعتبر هذه الهدنة بصيص أمل في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وضرورة البحث عن حلولٍ سلمية. \من جانبها، أعربت الحكومة الإيرانية عن عزمها على استكمال المفاوضات الجارية في باكستان خلال فترة وقف إطلاق النار المحددة، وذلك بهدف الوصول إلى تسويةٍ شاملةٍ تنهي الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وتعتبر هذه الفترة الزمنية القصيرة فرصةً حاسمةً لبلورة رؤى مشتركة وتذليل العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاقٍ دائم. وشدد المسؤولون الإيرانيون على أهمية استغلال هذه الهدنة بشكلٍ فعالٍ للتحرك نحو السلام، والابتعاد عن أي خطواتٍ قد تؤدي إلى التصعيد. كما أكدوا على استعدادهم للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل. \الجدير بالذكر أن هذا اللقاء بين وزيري الخارجية العراقي والباكستاني يعكس التزام البلدين بدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ويعتبر العراق وباكستان من الدول الفاعلة والمؤثرة في المنطقة، ولديهما علاقاتٌ تاريخيةٌ وثيقةٌ مع العديد من الأطراف المعنية بالصراع. وبالتالي، فإن جهودهما المشتركة في دعم مبادرات السلام تعتبر بالغة الأهمية. إن الدور الباكستاني في تسهيل المفاوضات وتقديم الدعم اللوجستي والسياسي يمثل قيمةً مضافةً للعملية التفاوضية. ويعكس هذا التعاون الإقليمي التزاماً راسخاً بمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه المنطقة، والعمل على إيجاد حلولٍ سلميةٍ ومستدامةٍ للصراعات القائمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التعاون يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة، وفتح الباب أمام حوارٍ بناءٍ ومثمر. إن التطلع إلى السلام والاستقرار يتطلب جهوداً مكثفةً ومتواصلةً من جميع الأطراف المعنية، مع التركيز على الدبلوماسية والحوار والتفاهم المتبادل





