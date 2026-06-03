العاملات في مجال الجنس: تاريخهم ووضعهم الحالي في ألمانيا

يحتفل اليوم العالمي للعاملات في مجال الجنس في الثاني من يونيو، ويعود تاريخه إلى عام 1975، عندما احتلت أكثر من مئة عاملة جنس كنيسة في فرنسا. في ألمانيا، أُعلن اليوم العالمي للعاملات في مجال الجنس لأول مرة في عام 1989، وبات بإمكان العاملات في مجال الجنس التسجيل رسميا كعاملات لحسابهن الخاص لدى السلطات والحصول على الضمان الاجتماعي.

أقدم مهنة في العالم. ووفقا للمكتب الاتحادي الألماني للإحصاء، بلغ عدد العاملات في مجال الجنس المسجلات في ألمانيا حوالي 32200 عاملة بنهاية عام 2024. ومن المرجح أن يكون عدد العاملات غير المسجلات أعلى من ذلك بكثير.

في الثاني من يونيو من كل عام. ويُعد هذا اليوم غير الرسمي لتسليط بمثابة تذكير بالتمييز الذي تواجهه العاملات في مجال الجنس، وبظروف معيشية وعمل سيئة في كثير من الأحيان. كما يهدف هذا اليوم إلى التوعية بحقوقهن. يعود تاريخ الثاني من يونيو/حزيران كيوم لإحياء ذكرى العاملات في مجال الجنس إلى حدث وقع عام 1975.

في ذلك اليوم، احتلت أكثر من مئة عاملة جنس كنيسة سان نيزييه في ليون، فرنسا، للفت الانتباه إلى محنتهن. بعد جريمتي قتل، وتقاعس الحكومة عن تحسين الوضع، احتلت العاملات في مجال الجنس إحدى الكنائس المحلية، ودخلن في إضراب رمزي. وبعد ثمانية أيام، قامت الشرطة بإخلاء الكنيسة بوحشية. في ألمانيا، أُعلن اليوم العالمي للعاملات في مجال الجنس لأول مرة في الثاني من يونيو/حزيران عام 1989، على يد الباحثة في مجال الاتصالات لورا ميريت.

تُعنى ميريت بالتثقيف الجنسي، وهي صاحبة جائزة بوريس، وهي جائزة أوروبية لأفلام البورنو النسوية، كما تنقل صحيف





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العاملات في مجال الجنس، اليوم العالمي للعاملات في

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