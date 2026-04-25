العتيبي: رؤية 2030 تحقق إنجازات نوعية وتتجاوز المستهدفات

عضو مجلس الشورى سعد العتيبي يهنئ القيادة السعودية بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025، مؤكداً على التسارع الملحوظ في التقدم وتحقيق إنجازات نوعية فاقت التوقعات وحولت الطموحات إلى واقع ملموس.

وأشاد العتيبي بالرؤية كنموذج متكامل للتحول التنموي الشامل، مشيراً إلى أن مرور عشر سنوات على إطلاقها شهدت تحولات جذرية في مختلف القطاعات، بفضل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-. وأكد العتيبي أن التقرير السنوي يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية الطموحة، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتحقيق أهداف الرؤية، من خلال توجيهات دقيقة ومتابعة مستمرة لكافة التفاصيل.

وأوضح العتيبي أن الرؤية تجاوزت كونها مجرد خطة استراتيجية، لتصبح محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي، وقوة دافعة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الأرقام الواردة في التقرير تتحدث عن نفسها، حيث تشير إلى تجاوز العديد من المؤشرات المستهدفة، مما يعكس كفاءة التنفيذ وقدرة المملكة على تحقيق أهدافها الطموحة. ومن أبرز هذه المؤشرات، زيادة عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية بشكل ملحوظ، وارتفاع عدد المصانع، وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.

هذه الإنجازات تعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، وتساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن هذه المؤشرات تؤكد على قدرة المملكة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، والاستفادة من الفرص المتاحة. وأضاف العتيبي أن رؤية 2030 لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل شملت أيضاً تطوير القطاعات الاجتماعية والثقافية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وأشار إلى أن الرؤية تهدف إلى بناء مجتمع حيوي ومتنوع، يعزز قيم التسامح والانفتاح، ويشجع على الإبداع والابتكار.

كما أنها تسعى إلى تمكين الشباب، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل. وأكد العتيبي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتعاون الجميع من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وشدد على أهمية الاستمرار في العمل الجاد والمثابرة، من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، وجعلها نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة.

وفي الختام، دعا العتيبي الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والرخاء والازدهار





رؤية 2030 السعودية القيادة النمو الاقتصادي التنمية المستدامة

