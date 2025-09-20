الطاقة المتجددة في السعودية: نمو قياسي ورؤية مستقبلية طموحة

تتجه المملكة العربية السعودية بقوة نحو تبني الطاقة المتجددة، مدفوعة برؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، مع مشروعات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية، وتوقعات بنمو هائل في حجم السوق، بالإضافة إلى جهود التنمية المستدامة والتحول الرقمي في مختلف القطاعات.

يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا، مدفوعًا بمجموعة من المشروعات الضخمة التي تمر حاليًا بمراحل تطوير مختلفة، وتأتي هذه التطورات في سياق رؤية السعودية 2030 الطموحة ومبادرة السعودية الخضراء، اللتين تضطلعان بدور حيوي في تحفيز التحول نحو الطاقة النظيفة. تمتلك المملكة ميزة تنافسية فريدة على مستوى العالم في مجال توليد الطاقة الشمسية ، وذلك بفضل الظروف المناخية المثالية التي تتيح لها استقبال كميات كبيرة من الإشعاع الشمسي على مدار العام.

تعمل الحكومة السعودية على تعزيز هذا التوجه من خلال توفير الدعم اللازم للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والدوليين. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذه المشروعات، بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع، والمرافق التخزينية. يمثل هذا التحول جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. كما يعتبر هذا التحول فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.\تعتبر رؤية السعودية 2030 برنامجًا طموحًا يهدف إلى إحداث تحول شامل في الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير البنية التحتية الحديثة، وبناء مدن ذكية ومستدامة. أُعلن عن هذا البرنامج لأول مرة في عام 2016، وتلاه إطلاق مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021، والتي تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060. يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًا في تمويل ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة. تشير الدراسات إلى أن المملكة تتلقى ما معدله 8.9 ساعات من أشعة الشمس يوميًا، وتتميز بمستويات إشعاع شمسي عالية تصل إلى 250 واط/م²، متجاوزة بذلك المتوسط ​​العالمي للمناطق ذات الإمكانات العالية للطاقة الشمسية. هذا التفوق يعزز من جاذبية الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة، ويدعم خططها لتعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي.\يشهد سوق الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية نموًا هائلاً، حيث بلغ حجمه 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 125.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 39.36% خلال الفترة 2025-2033، وفقًا لتقديرات مجموعة IMARC. يساهم هذا النمو في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني. تشمل المشروعات البارزة في مجال الطاقة الشمسية محطة سكاكا للطاقة الشمسية، ومحطة حرض للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومحطة السبيعة للطاقة الشمسية التي لا تزال قيد الإنشاء، والتي تهدف إلى توليد 2060 ميجاوات من الطاقة عند اكتمالها. هذه المشروعات وغيرها تسهم في تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. إلى جانب ذلك، شهدت المملكة أيضًا تطورات في مجالات أخرى، مثل قطاع المدفوعات الرقمية، حيث أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية عن توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي. كما شهدت أسعار السلع والخدمات تغيرات ملحوظة في يوليو 2025، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء. بالإضافة إلى ذلك، تشهد المطارات السعودية تطويرات، مثل السوق الحرة الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي. كما حققت برامج الإسكان في المملكة إنجازات مهمة في عام 2024





