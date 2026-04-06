الضفة الغربية: 'سيادة بصرية' إسرائيلية لتكريس الاستيطان

تشهد الضفة الغربية تصاعدًا في الممارسات الاستيطانية التي تهدف إلى فرض هوية بصرية وثقافية جديدة، تشمل نشر الرموز الدينية والسيطرة على المباني العامة، كجزء من استراتيجية لتطبيع الوجود الاستيطاني وإعادة تشكيل المشهد العام. الخبراء يحذرون من تداعيات هذه الممارسات على الهوية الفلسطينية، ويؤكدون على أهمية الصمود الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات.

رام الله / قيس أبو سمرة/ الأناضول تشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في الممارسات الاستيطان ية التي تتجاوز السيطرة الميدانية على الأرض، متجهة نحو فرض هوية بصرية وثقافية جديدة. يصف المختصون هذه الممارسات بأنها محاولة لفرض 'سيادة بصرية' تمهيدًا لترسيخ واقع استيطاني دائم. خلال الأسبوعين الماضيين، رُصد انتشار أعلام إسرائيل ية على الطرقات، ونصب مجسمات دينية مثل الشمعدان ونجمة داوود في الميادين العامة وعلى قمم التلال، في مشهد يعكس تحولًا في أدوات السيطرة ال إسرائيل ية من الميدان إلى الفضاء البصري العام.

يطلق الاحتلال على الضفة الغربية اسمًا توراتيًا هو 'يهودا والسامرة'، في إطار مساعٍ لتعزيز روايته التاريخية حول المنطقة. ولا تخلو شوارع الضفة الغربية، من شمالها إلى جنوبها، من الأعلام الإسرائيلية، في مشهد يتجاوز الرمزية، ليحمل دلالات سياسية تهدف إلى تطبيع الوجود الاستيطاني وإعادة تشكيل المشهد العام بما يخدم رواية الاحتلال. هذه الممارسات تأتي بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ مستوطنون 443 اعتداءً منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع تداعيات الحرب في المنطقة، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية. منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1140 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، واعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية. في هذا السياق، صرح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة الغربية، حسن بريجية، أن هذه الممارسات تندرج ضمن استراتيجية تعتمد على 'القوة الناعمة' لفرض السيادة. وأوضح بريجية، في حديث مع الأناضول، أن المستوطنين يسعون، من خلال نشر الأعلام والرموز، إلى ترسيخ حضورهم على الأرض. أشار إلى أن هذه الخطوات تتكامل مع سياسات حكومية إسرائيلية توفر الدعم والحماية والتشريعات اللازمة لتمكين المستوطنين. وأضاف أن 'هذه الممارسات ليست عفوية، بل تأتي ضمن مخطط منظم تقوده الحكومة الإسرائيلية اليمينية'. أشار بريجية إلى أن الظاهرة تطورت من مجرد نشر رموز إلى السيطرة على مبانٍ ورفع الأعلام فوقها، كما حدث في عدة مناطق، بينها بلدة حوارة جنوبي نابلس. في مارس/ آذار الماضي، اقتحم مستوطنون، مدرسة بلدة حوارة الثانوية للبنين في محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأزالوا علم فلسطين ورفعوا العلم الإسرائيلي مكانه، وكتبوا شعارات عنصرية على الجدران. صرح بريجية أن 'المستوطنين بدأوا بالسيطرة على مرافق خدمية ومبانٍ عامة، في تصعيد واضح لأدوات فرض السيطرة'، محذرًا من احتمال توسع هذه الممارسات في الفترة المقبلة. وأكد أن هذه الإجراءات تتم 'تحت حماية الجيش والشرطة'، مشددًا على أن الفلسطينيين 'لا يملكون خيارًا سوى الصمود على أرضهم'. وأضاف: 'الأرض بالنسبة للفلسطينيين تمثل الحلم والمستقبل وضمان الأجيال القادمة'. من جانبه، صرح الخبير في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي أن انتشار الرموز الإسرائيلية في الضفة الغربية يحمل ثلاث رسائل رئيسية. وأوضح الريماوي، في حديث مع الأناضول أن الرسالة الأولى موجهة للفلسطينيين، وتهدف إلى ترسيخ فكرة أن الضفة الغربية جزء من المشروع الإسرائيلي. وأضاف أن الرسالة الثانية تستهدف المستوطنين، عبر تقديم الضفة الغربية كـ 'بيئة إسرائيلية ثقافيًا وحضاريًا'، فيما تتوجه الرسالة الثالثة إلى المجتمع الدولي، 'في محاولة لتطبيع واقع الاستيطان وإظهاره كأمر واقع'. أشار إلى أن هذه السياسات تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تكريس السيطرة الإسرائيلية، من خلال مصادرة الأراضي والضغط على المجتمع الفلسطيني لتقليص وجوده. تابع: 'الهدف النهائي يتمثل في إعادة إنتاج حالة السيطرة الكاملة، وصولًا إلى إقامة ما يمكن تسميته دولة المستوطنين في الضفة الغربية'. لفت الريماوي إلى أن استخدام الرموز الدينية يأتي ضمن محاولة لإضفاء شرعية على المشروع الاستيطاني، من خلال 'ربط المواقع الفلسطينية بروايات دينية إسرائيلية'. وأوضح أن 'هذه المحاولات تهدف إلى إعادة تشكيل الوعي التاريخي والجغرافي، وربط الأرض بروايات دينية تخدم المشروع الاستيطاني'. أضاف أن ذلك يشمل إطلاق تسميات دينية على مناطق وطرق ومواقع مختلفة، في إطار ما وصفه بمحاولة 'إعادة كتابة الرواية التاريخية'. يُستخدم في الخطاب الإسرائيلي عدد من التسميات التوراتية لمناطق فلسطينية، مثل 'يهودا والسامرة' بدل الضفة الغربية، و'شكيم' للإشارة إلى نابلس، و'حبرون' بدل الخليل، و'شَمرون' لمناطق شمال الضفة. كما تُستخدم تسميات لمستوطنات وبؤر استيطانية مشتقة من أسماء عربية وكنعانية مثل 'بروخين' المشتق من اسم بلدة بروقين إلى الغرب من سلفيت (شمال). يدّعي يهود منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية في 1967 أن 'قبر يوسف' الواقع في الطرف الشرقي من مدينة نابلس، مقام ديني مقدس. ويقولون إن رفات النبي يوسف بن يعقوب مدفون في القبر، غير أن علماء آثار ينفون هذه الادعاءات مؤكدين أن الموقع لا يتجاوز عمره بضعة قرون، ويرجّح أنه ضريح لشيخ مسلم يُدعى يوسف دويكات





