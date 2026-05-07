الصين وتحدي العقوبات الأمريكية: توجيهات مصرفية بتعليق تمويل مصافي نفط مرتبطة بإيران

تقرير مفصل حول توجيهات الهيئة التنظيمية المالية الصينية للبنوك الكبرى بوقف القروض الجديدة لمصافي نفط خاضعة لعقوبات واشنطن، وسط صراع بين الرغبة في تحدي الضغوط الأمريكية وضرورة حماية النظام المالي من العقوبات الثانوية.

في تطور يعكس حالة التوتر المتزايدة والتعقيدات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن، كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة التنظيمية المالية في الصين وجهت نصيحة صريحة لأكبر المؤسسات المصرفية في البلاد بضرورة تعليق تقديم أي قروض جديدة بصفة مؤقتة لخمس مصافٍ لتكرير النفط، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة عليها مؤخراً بسبب تورطها في تعاملات مرتبطة بنفط إيران.

وقد طلبت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي من البنوك مراجعة دقيقة وشاملة لمدى تعرضها المالي وتعاملاتها التجارية مع هذه الشركات، والتي من أبرزها شركة هنجلي بتروكيميكال وشركة ريفاينري كو، اللتان تصنفان ضمن أكبر المصافي الخاصة في الصين. وتأتي هذه التوجيهات في وقت تنتظر فيه المصارف توجيهات إضافية لضمان عدم الوقوع في فخ العقوبات الدولية، حيث تم إبلاغ البنوك بوقف تمديد القروض الجديدة باليوان الصيني، مع تقديم تسهيل مؤقت يتمثل في عدم المطالبة بالسداد الفوري للقروض القائمة حالياً لتجنب إحداث صدمة مالية مفاجئة لهذه الشركات الكبرى.

المثير في هذا المشهد هو التناقض الصارخ بين التوجيهات الشفوية الصادرة عن الجهة التنظيمية المالية وبين الموقف الرسمي المعلن من وزارة التجارة الصينية، التي أصدرت إشعاراً في الثاني من مايو يحث الشركات المحلية على تجاهل العقوبات الأمريكية والعمل بموجب القانون الصيني. ويمثل هذا الإجراء تفعيلاً لأول مرة لتدبير وقائي تم تقديمه في عام 2021 بهدف حماية المؤسسات الوطنية من القوانين الأجنبية التي تراها بكين غير مبررة أو تعسفية.

هذا الانقسام في التوجهات يبرز التحدي الكبير الذي تواجهه القيادة الصينية في محاولتها الموازنة بين إظهار القوة والتحدي أمام واشنطن من جهة، وبين ضرورة حماية بنوكها الحكومية العملاقة من مخاطر العقوبات الثانوية الأمريكية من جهة أخرى. وتتزايد هذه الضغوط بالتزامن مع اقتراب موعد الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج في بكين في منتصف شهر مايو، مما يجعل الملف المالي والمصرفي ورقة ضغط متبادلة في مفاوضات معقدة.

من الجانب الأمريكي، تواصل واشنطن تكثيف جهودها لقطع شريان الحياة المالي عن طهران ومنع تدفق شحنات النفط الإيرانية، حيث قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بإدراج شركة هنجلي في القائمة السوداء، وهو ما يمثل ضربة موجعة للاعب محوري في قطاع معالجة النفط الخام في الصين. ولم تكتفِ واشنطن بذلك، بل وجه وزير الخزانة سكوت بيسينت تحذيرات شديدة اللهجة للبنوك الصينية، مؤكداً أن أي مؤسسة مالية تقدم الدعم للمصافي التي تشتري النفط الإيراني ستكون معرضة لخطر العقوبات الثانوية التي قد تؤدي إلى عزلها عن النظام المالي العالمي.

وعلى الرغم من أن البنوك الصينية لم تعترف علناً بحجم تعرضها لشركة هنجلي، إلا أن البيانات المتاحة تشير إلى أن العمالقة الأربعة وهم البنك الصناعي والتجاري المحدود والبنك الزراعي الصيني وبنك التعمير وبنك الصين المحدود قد قدموا قروضاً لهذه الشركة في سنوات سابقة، مما يضعهم الآن في موقف حرج يتطلب إدارة دقيقة للمخاطر. تاريخياً، تتبنى الصين استراتيجية براغماتية في التعامل مع العقوبات الأحادية؛ فبينما تنتقدها سياسياً في المحافل الدولية، فإنها تسمح لشركاتها ومصارفها الكبرى بالامتثال لها في الواقع لتفادي أي تداعيات اقتصادية كارثية قد تمس استقرارها المالي.

إن الوصول إلى نظام تسوية الدولار يمثل أهمية قصوى للبنوك الحكومية الصينية، وفقدان هذا الوصول سيعني شللاً في قدرتها على إجراء التجارة الدولية. ولذلك، دأبت بكين على ابتكار حلول بديلة لحماية مؤسساتها ذات الأهمية النظامية، مثل توجيه كافة المعاملات المالية المتعلقة بإيران عبر بنك كونلون التابع لشركة البترول الوطنية الصينية، وهو البنك الذي يتحمل في النهاية عبء العقوبات بدلاً من النظام المصرفي الشامل.

هذا النهج يؤكد أن الصين، رغم طموحاتها في تقليل الاعتماد على الدولار، لا تزال ترى في الامتثال الحذر لضغوط واشنطن وسيلة ضرورية لضمان استدامة نموها الاقتصادي وحماية أمنها المالي القومي





الصين الولايات المتحدة العقوبات الأمريكية النفط الإيراني البنوك الصينية

