الصين والولايات المتحدة: صراع المعادن النادرة يظل نقطة خلاف استراتيجية رغم القمم الدبلوماسية

تستمر الصين في استخدام سيطرتها على المعادن الأرضية النادرة كأداة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة، حيث ترفض التخلي عن قيود التصدير رغم التفاهمات الأخيرة بين الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترمب.

تظل قضية المعادن الأرضية النادرة تمثل واحدة من أكثر نقاط التوتر تعقيداً في العلاقة بين بكين وواشنطن، حيث تواصل الصين التمسك بهذه الموارد كأداة ضغط استراتيجية لا يمكن التنازل عنها بسهولة.

ورغم الأجواء التي بدت إيجابية خلال القمة الأخيرة التي جمعت بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلا أن المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة في هذا الملف ظلت محدودة للغاية. فقد تعهدت الصين بمعالجة نقص بعض المعادن الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الصناعات الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته رفضت بشكل قاطع التخلي عن نظام الرقابة الصارم على الصادرات، وهو النظام الذي تعتبره بكين ورقة تفاوضية أساسية في صراع القوى العالمي.

وبالنظر إلى الملخص الذي نشره البيت الأبيض عقب هذه القمة، نجد أن الصين وافقت على التعامل مع المخاوف الأمريكية المتعلقة بنقص عناصر محددة مثل الإيتريوم والسكانديوم والإنديوم والنيوديميوم. هذه العناصر ليست مجرد مواد خام، بل هي المكونات الأساسية لصناعات الطيران المتطورة، وإنتاج الرقائق الإلكترونية، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الأنظمة العسكرية فائقة الدقة.

ومع ذلك، لاحظ المراقبون تغيراً جوهرياً في لغة البيانات الأمريكية، حيث تم حذف إشارة سابقة كانت قد وردت بعد قمة بوسان العام الماضي، والتي تحدثت عن التزام صيني بـ 'إلغاء فعلي' للقيود على صادرات المعادن الحيوية. هذا الحذف يشير بوضوح إلى اعتراف ضمني من واشنطن بأن نظام الرقابة الصيني باقٍ ومستمر، وأن الآمال في إزالته كلياً كانت غير واقعية. إن السيطرة الصينية على الجزء الأكبر من الإنتاج العالمي لهذه العناصر وتقنيات معالجتها تمنحها نفوذاً هائلاً على القطاعات الحساسة في الغرب.

فمن السيارات الكهربائية إلى الأسلحة المتطورة، تعتمد سلاسل التوريد العالمية بشكل شبه كلي على استقرار الإمدادات القادمة من الصين. وفي حين تستمر بكين في منح تراخيص التصدير لقطاعات الاستهلاك العام مثل الإلكترونيات البسيطة والسيارات التجارية، إلا أن الشركات الأمريكية التي تعمل في التطبيقات العسكرية والأمنية تواجه عراقيل كبيرة وتأخيرات مستمرة.

وقد كشفت تقارير أن نقص الإيتريوم، الضروري للطلاء الحراري لمحركات الطائرات، والسكانديوم المستخدم في صناعة الرقائق، قد ألحقا أضراراً ملموسة بالصناعة الدفاعية الأمريكية، مما دفع كبرى الشركات للضغط على الإدارة الأمريكية للتدخل. وفي سياق متصل، برز معدن الإنديوم كأحد أهم نقاط القلق في البيان الأمريكي الأخير، نظراً لدوره الحيوي في تصنيع رقائق الفوتونيات من الجيل الجديد.

هذه التقنية التي تعتمد على الضوء بدلاً من الكهرباء لمعالجة البيانات تمثل العمود الفقري لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المستقبلية وشبكات الجيل السادس والاتصالات البصرية فائقة السرعة. وقد أظهرت بيانات الجمارك الصينية تراجعاً حاداً في صادرات الإنديوم عالمياً بنسبة الثلثين منذ فبراير 2025، بينما شهدت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة انخفاضاً كارثياً بنسبة 77 في المائة.

وتعتبر شركة 'كوهيرنت' الأمريكية من أبرز المتضررين، حيث تسيطر على حصة كبيرة من سوق مكونات فوسفيد الإنديوم البصرية، وتجد نفسها الآن في مواجهة تعقيدات تنظيمية وسياسية خانقة داخل الصين. من الناحية الدبلوماسية، شهدت القمة مشاركة وفود رفيعة المستوى، بما في ذلك وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، الذي سعى جاهداً لحل المشكلات التي تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية في السوق الصينية.

ورغم الرغبة المشتركة في منع التصعيد الشامل، يرى الخبراء أن الاتفاقات المبرمة لا تمثل اختراقاً استراتيجياً، بل هي مجرد تفاهمات لضمان الاستقرار المؤقت. فبينما تعاني واشنطن من ضغوط التضخم واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تبدو بكين في وضع سياسي أكثر استقراراً، مما يجعلها غير مستعدة لتقديم تنازلات جوهرية في ملف المعادن النادرة.

وبناءً على ذلك، يظل الصراع التكنولوجي والاقتصادي بين القوتين مفتوحاً على كافة الاحتمالات، حيث ستظل المعادن النادرة سلاحاً استراتيجياً في يد الصين لضمان تفوقها أو لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى





