الصين تعبر عن احتجاجها الشديد على عقوبات الاتحاد الأوروبي وتتخذ إجراءات مضادة

احتجت الصين بقوة على قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج شركات صينية في قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، معتبرةً ذلك غير قانوني وغير مبرر، وردت بإدراج شركات أوروبية في قائمة الرقابة على الصادرات.

أعربت جمهورية الصين الشعبية عن احتجاجها الشديد واستيائها البالغ إزاء قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج عدد من الشركات والكيانات الصين ية ضمن الحزمة العشرين من ال عقوبات المفروضة على روسيا ، واصفةً هذه الخطوة بأنها غير قانونية وغير مبررة على الإطلاق.

وأكدت كل من وزارة الخارجية ووزارة التجارة الصينيتين أن هذا القرار يتعارض بشكل صارخ مع التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين الجانبين، ويقوض بشكل خطير مستوى الثقة المتبادلة الذي تم بناؤه على مر السنين. وحذرت الوزارتان من التداعيات السلبية المحتملة لهذا الإجراء على استقرار العلاقات الثنائية بين بكين وبروكسل، مؤكدتين أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تعقيد الأمور بشكل كبير وتقويض فرص التعاون المستقبلي.

ودعت الحكومة الصينية الاتحاد الأوروبي إلى التراجع الفوري عن إدراج الشركات الصينية في قوائم العقوبات، مع التأكيد على أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة لحماية حقوق ومصالح شركاتها المتضررة من هذا القرار. وأشارت إلى أن هذا الإجراء الأوروبي يمثل دفعة قوية نحو مسار خاطئ في العلاقات الثنائية، ويقوض الجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل. وأوضحت الصين أنها لن تتسامح مع أي محاولة لتقويض مصالحها الاقتصادية أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون صينيون أن التعاون الاقتصادي بين الصين وروسيا يتم وفقًا للقانون الدولي، ولا يهدف إلى الإضرار بأي طرف ثالث. وأشاروا إلى أن الصين ليست طرفًا في الأزمة الأوكرانية، وأنها تحرص على لعب دور بناء في التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في الثالث والعشرين من أبريل الحالي الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، بهدف تقييد قدرة روسيا على تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا، وذلك من خلال فرض قيود على قطاعات الطاقة والتمويل والتجارة. وشملت هذه الحزمة إدراج كيانات من دول ثالثة، بما في ذلك ستة عشر كيانًا صينيًا، إلى جانب شركات من أوزبكستان وكازاخستان وبيلاروسيا، بدعوى توريد سلع ذات استخدام مزدوج أو أنظمة مرتبطة بالصناعات العسكرية الروسية.

كما فرضت بروكسل قيودًا إضافية على الصادرات على حوالي ثمانية وعشرين كيانًا في عدة دول، بما في ذلك الصين وتركيا وتايلاند، في إطار جهودها للحد من محاولات التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو. وفي رد فعل على هذه الإجراءات، أعلنت الصين عن إدراج سبع شركات أوروبية ضمن قائمة الرقابة على الصادرات، في خطوة تعتبر بمثابة رد مباشر على العقوبات الأوروبية، مما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في التوتر بين الجانبين.

وتؤكد الصين باستمرار أنها ترفض العقوبات الأحادية التي تفتقر إلى أساس قانوني دولي أو تفويض من الأمم المتحدة، معتبرةً أنها تضر بالأمن الطاقي العالمي والتعاون الاقتصادي الدولي. وتدعو الصين إلى حل الأزمات الدولية من خلال الحوار والتفاوض، وليس من خلال فرض العقوبات أو استخدام الإجراءات القسرية





