الصين تنشط قانونًا لحماية مصالحها من التداخلات الأجنبية وتتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة التجارة الصينية تنشيط قانون جديد لحماية المصالح الصينية من القوانين والإجراءات الأجنبية، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة فرض عقوبات على المصافي الصينية المستوردة للنفط الإيراني. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، حيث تتهم واشنطن بكين بدعم إيران، بينما تدافع الصين عن حقوقها في التجارة الحرة.

أعلنت وزارة التجارة الصين ية، السبت، تنشيط قانون صدر عام 2021 لحماية المصالح الصين ية من القوانين والإجراءات الأجنبية، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الرسمية بأنها استغلال لقوة سيادة القانون لمواجهة ما يُسمى بالولاية القضائية الممتدة للولايات المتحدة.

جاء هذا الإجراء في وقت تواصل فيه وزارة الخزانة الأمريكية تصعيد ضغوطها على المصافي الصينية المستقلة الصغيرة التي تستورد النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية، حيث فرضت عقوبات على خمس مصافي، كان آخرها في أواخر أبريل/نيسان، مستهدفة شركة هنغلي للبتروكيماويات، إحدى أكبر عملاء إيران، والتي اشترت نفطًا خامًا بمليارات الدولارات. وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، السبت، إن شراء الصين للنفط الخام الإيراني يُعدّ دعماً للإرهاب، وحثّ بكين على تكثيف الجهود الدبلوماسية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط والغاز، والذي ظلّ مغلقاً فعلياً منذ بدء الحرب.

وفي الوقت نفسه، التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نظيره الصيني، وانغ يي، في بكين، الأربعاء، في أول لقاء يجمع كبار دبلوماسيي البلدين الحليفين منذ بدء الحرب مع إيران. وجاءت زيارة عراقجي قبل أسبوع واحد فقط من القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جينبينغ في بكين، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التفاعلات الدبلوماسية على التوترات الجارية في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حيث تتهم واشنطن بكين بدعم إيران بشكل غير مباشر من خلال استيرادها للنفط الإيراني، بينما تدافع الصين عن حقوقها في التجارة الحرة، مشددة على أن هذه الصفقات لا تنتهك أي قوانين دولية. وفي السياق نفسه، أكدت وزارة التجارة الصينية أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المصالح الوطنية من التداخلات الخارجية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ضرورية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الصين على الصعيد الدولي.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن دعم بلاده لإيران في وجه الضغوط الأمريكية، مؤكداً أن الصين ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والتجارة. وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر دبلوماسية أن القمة المرتقبة بين ترامب وشي جينبينغ ستناقش مجموعة من القضايا العالقة، بما في ذلك التوترات التجارية بين البلدين، وأزمة كوريا الشمالية، فضلاً عن الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط.

