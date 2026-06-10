الصين تفرض قيوداً صارمة على الاستثمارات الخارجية لحماية تقنياتها الاستراتيجية

بكين تطلق حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى منع تسرب الخبرات التقنية والسيطرة على تدفقات رؤوس الأموال الخارجية لمواجهة الضغوط الاقتصادية الغربية.

تبنت الجمهورية الشعبية الصين ية مؤخراً استراتيجية تنظيمية وتشريعية شديدة الصرامة تهدف في مقامها الأول إلى إحكام قبضتها على الاستثمارات الخارجية وحماية ما تصفه بالتقنيات الاستراتيجية والسيادية.

تأتي هذه التحركات في ظل مناخ دولي يتسم بتصاعد حدة التوترات الاقتصادية والتجارية، لا سيما في العلاقة الشائكة بين بكين وواشنطن، إضافة إلى مجموعة من الدول الغربية التي تسعى للحد من النفوذ التكنولوجي الصيني. وبحسب تقارير صحفية، ومنها ما أوردته صحيفة 'لوموند' الفرنسية، فإن هذه الإجراءات تعكس رغبة الصين في بناء جدار حماية قانوني يمنع استنزاف خبراتها التقنية أو تسريب أصولها الاستراتيجية إلى جهات خارجية قد تستخدمها ضد مصالحها القومية.

وفي هذا السياق، بدأ العمل فعلياً بلائحة تنظيمية جديدة تتألف من 34 مادة دخلت حيز التنفيذ مطلع شهر يوليو الماضي. تمنح هذه اللائحة السلطات الحكومية الصينية صلاحيات واسعة وغير مسبوقة لمراقبة كافة تحركات الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها الشركات المحلية، وتضع قيوداً صارمة على انتقال المعارف والخبرات التي تعتبرها الدولة ذات أهمية وطنية قصوى.

ولا تكتفي القوانين الجديدة بالرقابة الداخلية، بل تمنح الحكومة الحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول التي تتبنى سياسات تمييزية تجاه رؤوس الأموال الصينية، وهي إجراءات قد تشمل فرض قيود تجارية متبادلة أو تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي داخل الصين، مما يحول التشريعات الاقتصادية إلى أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي في يد بكين. وتشترط القواعد الجديدة ضرورة الحصول على موافقة رسمية مسبقة قبل القيام بأي عملية نقل للأصول أو التقنيات أو البيانات التي ترتبط بالمصلحة الوطنية.

كما يمتد نطاق الرقابة ليشمل الموارد البشرية، حيث يُحظر إرسال الموظفين إلى الخارج أو تدريب كوادر أجنبية بهدف نقل المعرفة التقنية دون إذن رسمي صريح، مع فرض عقوبات مالية باهظة وغرامات رادعة على الشركات التي تتجاوز هذه الضوابط. وقد جاء هذا التشديد نتيجة لعدة حوادث أثارت قلق القيادة الصينية، وعلى رأسها قضية شركة 'مانوس' الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي قامت بنقل مقرها إلى سنغافورة قبل أن يتم بيعها لشركة 'ميتا' الأمريكية، وهو ما اعتبرته بكين خسارة فادحة لأصل استراتيجي في معركة التفوق التكنولوجي العالمية.

علاوة على ذلك، تندرج هذه اللائحة ضمن رؤية أشمل تتبناها الصين لتعزيز أمن سلاسل التوريد، وتفعيل قوانين مكافحة العقوبات الأجنبية، وفرض قيود مشددة على تصدير المعادن النادرة وتقنيات صناعة البطاريات المتطورة. تسعى بكين من خلال هذه المنظومة إلى ضمان تفوقها الصناعي ومنع تسرب أسرار المهنة إلى المنافسين الدوليين.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه الساحة العالمية توجهاً من شركات كبرى مثل 'أبل' لتنويع مراكز إنتاجها والابتعاد تدريجياً عن الاعتماد الكلي على الصين، والتوجه نحو أسواق بديلة مثل الهند وفيتنام، وهو ما دفع السلطات الصينية لمحاولة استقطاب المهندسين والخبراء الصينيين العاملين في الخارج للعودة إلى وطنهم لضمان بقاء العقول والخبرات داخل الحدود. ويرى العديد من المحللين والمراقبين الاقتصاديين أن الصين تعمل حالياً على تطوير ترسانة من أدوات الردع التجاري والضغط الاقتصادي، مستلهمة في ذلك بعض الأساليب التي تتبعها الولايات المتحدة في فرض العقوبات والرقابة على الصادرات.

وبينما تهدف هذه السياسات إلى تقليل تعرض الاقتصاد الصيني للضغوط الخارجية وحماية مصالحه الاستراتيجية، فإن هناك تحذيرات جدية من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تراجع معدلات الابتكار العالمي وتقليل كفاءة الأسواق الدولية. كما يخشى الخبراء من أن يؤدي هذا التصادم التشريعي بين القوى الكبرى إلى حالة من الانقسام الاقتصادي العالمي، حيث ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين واقتصاديتين منفصلتين، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويعيق التعاون العلمي والتقني الدولي





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