الصين تنقذ إيران من العقوبات: شراكة استراتيجية تزدهر رغم الضغوط الأمريكية

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن الدور المحوري للصين في مساعدة إيران على تجاوز العقوبات الأمريكية، من خلال شراء معظم النفط الإيراني، مما أتاح لطهران تطوير قدراتها العسكرية وتجنب الانهيار الاقتصادي. تشتري الصين الآن تقريبًا كل الإنتاج الإيراني من النفط، مستغلة بذلك العقوبات الغربية وداعمة للاقتصاد الإيراني. التقرير يسلط الضوء على آليات التهرب من العقوبات التي تستخدمها الصين وإيران، والتداعيات الجيوسياسية لهذه الشراكة.

في خضم التوترات الجيوسياسية وال عقوبات ال اقتصاد ية المفروضة على إيران ، برزت الصين كشريان حياة حيوي لل اقتصاد ال إيران ي، حيث قامت بشراء معظم ال نفط ال إيران ي، مما سمح لطهران بتطوير قدراتها العسكرية. كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن دور الصين المحوري في مساعدة إيران على تجاوز ال عقوبات الأمريكية، والتي كانت تهدف إلى خنق اقتصاد ها وقطع مصادر دخلها الرئيسية.

في عهد إدارة ترامب الأولى، شنت واشنطن حملة ضغط قصوى لتقليل صادرات النفط الإيراني إلى السوق العالمية، ومع ذلك، تبيع إيران اليوم نفطًا بمليارات الدولارات شهريًا، ويعود الفضل في ذلك إلى الصين. فقد زاد الشريك الآسيوي لطهران بشكل كبير من شراء النفط الإيراني على الرغم من العقوبات، حيث تشتري بكين الآن تقريبًا كل الإنتاج الإيراني، مقارنةً بنحو 30 بالمئة قبل عقد من الزمن. وقد سهل الصينيون هذه التجارة من خلال التعاون الوثيق مع إيران، لتوسيع ما يصفه المسؤولون والباحثون الأمريكيون بأنه إحدى أكبر شبكات التهرب من العقوبات في العالم. يتم تحويل المدفوعات عبر بنوك صينية صغيرة ذات عمليات عالمية محدودة، مما يصعب على الولايات المتحدة تتبعها وفرض عقوبات عليها، كما تساعد شركات إيرانية في هونغ كونغ وغيرها في إدارة العائدات. كما أن تقرير وول ستريت جورنال يلقي الضوء على مصافي النفط الصينية الخاصة، المعروفة باسم مصافي الشاي، والتي أصبحت المشتري الرئيسي للنفط الخام الإيراني بعد انسحاب الشركات الصينية العملاقة المملوكة للدولة من السوق. ساهمت أساليب مثل الفواتير المزورة وتغيير تسمية النفط الخام في إخفاء هذه التجارة، مما سمح لإيران بجني عشرات المليارات من الدولارات سنويًا من الصين واستخدامها في جميع أنحاء العالم.\من جانبه، وصف ماكس ميزليش من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات البحثية، الصين بأنها الشريك الرئيسي لإيران في التهرب من العقوبات، مؤكدًا أن إيران لم تكن لتتمكن من خوض هذه الحرب لولا الدعم الصيني المستمر. تعارض وزارة الخارجية الصينية العقوبات الأحادية، وأعلنت أنها ستفعل ما تراه ضروريًا لحماية أمنها الطاقي. ومع ذلك، تحرص الصين على عدم الظهور بمظهر منتهك للعقوبات علنًا، لتجنب إثارة غضب واشنطن والإضرار بعلاقاتها مع دول الخليج الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، تجد الصين النفط الإيراني مغريًا، فهي بحاجة إلى الطاقة ويمكنها الحصول عليه بخصم كبير، بالإضافة إلى أن شراء كميات كبيرة منه يعرقل أهداف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. سعت أمريكا إلى الحد من هذه التجارة، لكن قدرتها على استهداف الصين كانت محدودة بسبب خطر ارتفاع أسعار النفط العالمية وتدهور العلاقات الأمريكية الصينية. استمر نظام التحايل على العقوبات حتى بعد إغلاق طهران مضيق هرمز أمام الملاحة الغربية، ورغم تهديدات إيران، لا تزال ناقلاتها تبحر إلى الموانئ الصينية. على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن واردات النفط الخام من إيران منذ عام 2023، تقدر شركة كيبلر أن الصين اشترت نحو 1.4 مليون برميل من النفط يوميًا من إيران في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من 80 بالمئة من مبيعات النفط الإيرانية في ذلك العام، وأكثر من ضعف الكمية التي اشترتها الصين في عام 2017. قبل تشديد العقوبات، كانت شركات النفط الصينية تشتري النفط الإيراني علنًا، ولكن مع تطبيق إدارة أوباما لقواعد أكثر صرامة، أصبحت التجارة أكثر صعوبة، ثم خففت العقوبات بعد الاتفاق النووي في عام 2015.\مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ألغى الاتفاق النووي وفرض عقوبات أشد، مما أدى إلى انخفاض مبيعات النفط الإيراني بشكل كبير. في المقابل، لجأت إيران إلى بناء شبكة تجارية سرية بمساعدة الصين، وأنشأت شركات بأسماء مستعارة وإصدار فواتير وهمية لإخفاء مصدر النفط. أدت العقوبات الأمريكية إلى زيادة تكلفة بيع النفط الإيراني وتقليل الإيرادات، لكن إيران وجدت باستمرار طرقًا لبيع النفط والحصول على عائداته، وأصبحت تعتمد بشكل شبه كامل على الصين في هذا المجال. ذكرت الصحيفة أنه وفقًا لمسؤولين وباحثين أمريكيين، اضطرت إيران إلى إعادة التفكير في كيفية بيع نفطها، فسارعت إلى بناء شبكة تجارية سرية، وأنشأت شركات لبيع النفط بأسماء غامضة مثل ساهارا ثاندر وسيبهر إنرجي، وأصدرت فواتير وهمية تفيد بأن النفط الإيراني مستورد من دول أخرى مثل ماليزيا. هذه الجهود، مدعومة بالتعاون الصيني، سمحت لإيران بالاستمرار في بيع نفطها وتوليد الإيرادات اللازمة لدعم اقتصادها وقدراتها العسكرية، متجاوزة بذلك العقوبات الأمريكية المفروضة





