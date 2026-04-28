الصين تعطي الأولوية لأمن الطاقة والتفوق التكنولوجي في 2026

تعهدّت القيادة الصينية بتعزيز أمن الطاقة والسعي نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثير الصراعات الجيوسياسية. يركز البيان على التنمية عالية الجودة والسيطرة على سلاسل التوريد، مع إعطاء الأولوية للهيمنة الصناعية والتكنولوجية.

أكدت القيادة الصين ية العليا التزامها بتعزيز أمن الطاقة وتحقيق تفوق تكنولوجي بحلول عام 2026، وذلك في ظل التحديات ال اقتصاد ية المتزايدة التي يفرضها الصراع الجيوسياسي الحالي، بما في ذلك الحرب الأمريكية الإسرائيلية وتداعياتها على إيران.

شهد الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5.0 في المائة في الربع الأول من العام، متجاوزاً التوقعات ويتجاوز النطاق المستهدف السنوي الذي يتراوح بين 4.5 و5.0 في المائة. يعزى هذا الأداء القوي جزئياً إلى احتياطيات النفط الوفيرة وتنوع مصادر الطاقة في البلاد، مما منحها مرونة نسبية في مواجهة الصدمات الخارجية. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الصيني عرضة لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، مما يهدد بتآكل هوامش الربح في قطاع التصنيع الذي يوظف ملايين الأشخاص.

كما أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يؤثر سلباً على الطلب على الصادرات الصينية. أشار المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، في اجتماعه الأخير، إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام الحالي بدايةً أفضل من المتوقع، ولكنه حذر في الوقت نفسه من ضرورة الاستعداد لمواجهة الصدمات والتحديات الخارجية. وأكد المكتب السياسي على أهمية تحسين مستويات أمن موارد الطاقة، ومواجهة حالات عدم اليقين بثقة، والسعي نحو تحقيق تنمية عالية الجودة.

تعكس عبارة "التنمية عالية الجودة" التركيز على التقدم العلمي والتكنولوجي، بهدف الارتقاء بمكانة الصين في السلسلة العالمية للقيمة المضافة. وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا البيان يعكس إدراك الحكومة الصينية للصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد، وأن الزخم الاقتصادي قد يتباطأ في الربع الثاني من العام بسبب عدم الاستقرار في البيئة الخارجية وارتفاع أسعار الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، شدد المكتب السياسي على ضرورة تسريع بناء نظام صناعي حديث، وتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي العلمي والتكنولوجي، وتعزيز السيطرة على سلاسل التوريد. وقد حددت الصين الهيمنة التكنولوجية وسلاسل التوريد المحلية كأهداف أساسية للأمن القومي في خريطة الطريق الخمسية الأخيرة التي أُعلنت في مارس.

وعلى الرغم من التأكيد على أهمية تعزيز الاستهلاك ودعم قطاع العقارات المتعثر وحماية سوق العمل والحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، إلا أن هذه النقاط ذُكرت في مرتبة متأخرة من البيان، مما يشير إلى أن بكين تولي الأولوية للهيمنة الصناعية والتكنولوجية على حساب أهداف السياسة الأخرى. وتماشياً مع هذا التوجه، أكد المكتب السياسي على مواصلة اتباع سياسة مالية "استباقية" وسياسة نقدية "ميسرة بشكل مناسب"





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

10 دول تتصدر مبيعات تذاكر كأس العالم 2026سجّلت تذاكر كأس العالم 2026 إقبالًا جماهيريًا مرتفعًا مع اقتراب انطلاق البطولة المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، حيث نفدت كميات كبيرة منها بوتيرة سريعة مع تسابق المشجعين على الحجز المبكر.

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين 27 أبريل 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين 27 أبريل 2026 | Anadolu

Read more »

«الرباط الصليبي» يُحرم تشافي سيمونز من كأس العالم 2026«الرباط الصليبي» يُحرم تشافي سيمونز من كأس العالم 2026

Read more »

محمد الحبيب العقارية تحصد جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعام 2026حصدت 'شركة محمد الحبيب العقارية' جائزة 'أفضل مطور عقاري لعام 2026' خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في البناء بالمملكة العربية السعودية 2026، التي نظمتها Construction Business News، في إنجاز جديد يعكس مكانة...

Read more »

أخضر الشاطئية يواجه فلسطين على برونزية «سانيا 2026»أخضر الشاطئية يواجه فلسطين على برونزية «سانيا 2026»

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الثلاثاء 28 أبريل 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الثلاثاء 28 أبريل 2026 | Anadolu

Read more »