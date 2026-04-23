الصين تعزز دعمها لأفريقيا في ظل تداعيات الحرب على إيران وتصاعد التوتر مع تايوان

في خضم تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها القارة الأفريقية، وتزامناً مع التداعيات الاقتصاد ية المتزايدة للصراع الأمريكي الإسرائيلي على إيران، أعلنت الصين عن استعدادها التام لمساندة الدول الأفريقية في مواجهة هذه التحديات الاقتصاد ية المتفاقمة.

يبرز هذا الدعم في ظل التأثيرات السلبية التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل ملحوظ، مما يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تصريحات له الثلاثاء الماضي، على الدور المحوري الذي يلعبه الجنوب العالمي، وعلى رأسه الصين وأفريقيا، كقوة دافعة نحو تحقيق العدالة في عالم يعاني من حالة من عدم الاستقرار والتقلبات المستمرة.

وأضاف الرئيس شي أن بلاده تدرك تمام الإدراك الآثار المترتبة على الصراع الإيراني على الاقتصادات الأفريقية، وأن الصين على أتم الاستعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأفريقية لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز السلام والاستقرار، والسعي المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار. وتكتسب زيارة رئيس جمهورية تشاد إلى بكين أهمية خاصة، حيث تعد أول زيارة لزعيم أفريقي إلى الصين منذ اندلاع الحرب، وتأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الرئيس الصيني مع قادة دوليين، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر مايو القادم.

تعتبر الدول الأفريقية من بين الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات العالمية، وذلك نظراً لاعتمادها الكبير على الواردات من الوقود والغذاء والأسمدة، مما يجعلها في وضع هش أمام أي اضطرابات في إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية. خاصة وأن إغلاق مضيق هرمز يمثل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة في القارة.

وفي هذا السياق، تسعى بكين إلى تعزيز وتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع القارة الأفريقية، حيث أعلنت في شهر فبراير الماضي عن تطبيق نظام إعفاء جمركي كامل على واردات 53 دولة أفريقية، اعتباراً من الأول من شهر مايو الجاري، في خطوة تهدف إلى تحفيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين. هذه الخطوة تعكس التزام الصين بدعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا، وتوفير فرص جديدة للنمو والازدهار.

إلا أن هذه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية تتزامن مع تصاعد التوتر بين الصين وتايوان، حيث أعلن رئيس تايوان لاي تشينغ تي عن إلغاء زيارة خارجية كان من المقرر أن يقوم بها إلى إسواتيني، وذلك بعد سحب عدد من الدول الأفريقية موافقتها على السماح لطائرته بالعبور عبر أجواءها. وأوضحت تايبيه أن دولاً مثل سيشل ومدغشقر وموريشيوس تراجعت عن منح تصاريح المرور الجوي نتيجة لضغوط شديدة مارستها السلطات الصينية، بما في ذلك استخدام الإكراه الاقتصادي.

من جهتها، رحبت بكين بهذه الخطوة، وأعرب متحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني عن تقديره لموقف تلك الدول، مشيداً بتمسكها بمبدأ الصين الواحدة. هذه التطورات تعكس بشكل واضح احتدام المنافسة الجيوسياسية بين الصين وتايوان، خاصة في القارة الأفريقية، التي تمثل ساحة استراتيجية حيوية لكسب الحلفاء وتعزيز النفوذ الإقليمي والدولي. وفي ظل تصاعد التوترات الدولية المرتبطة بالحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية العالمية، تزداد أهمية القارة الأفريقية كلاعب رئيسي في المعادلة الدولية.

إن التنافس بين الصين وتايوان في أفريقيا ليس مجرد صراع على النفوذ، بل هو انعكاس للتنافس الأوسع بين القوى الكبرى على الموارد والأسواق في القارة، مما يجعل أفريقيا في قلب التحولات الجيوسياسية العالمية





