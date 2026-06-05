الصين تتهم واشنطن بتحريف الحقائق بعد تصريحات روبيو حول تيانانمين

اتهمت الصين الولايات المتحدة بمحاولة تشويه سمعتها والتدخل في شؤونها الداخلية بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول أحداث ساحة تيانانمين عام 1989، في وقت تشهد هونغ كونغ إجراءات أمنية مشددة.

نددت الصين رسميا بتصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التي أثارت جدلا واسعا، واتهمته بمحاولة تشويه صورة النظام السياسي الصين ي والتدخل في شؤونها الداخلية. وجاء الرد الصين ي بعد أن صرح روبيو بأن الرقابة لا يمكنها أن تمحو ذكرى أحداث ساحة تيانانمين عام 1989، مشيرا إلى أن من ضحوا من أجل حقوقهم في حرية التعبير والتجمع سينالون العدالة يوما ما.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية على أن التصريحات الأميركية تحرف الحقائق التاريخية وتشوه سمعة مسيرة التنمية في الصين، معتبرة إياها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد. وأكدت أن الصين ترفض بشدة هذه الاتهامات وتتمسك بحقها في تحديد مسارها السياسي وفقا لظروفها الوطنية. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لسياسات الصين الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت والإعلام وحقوق الإنسان.

ويعود الجدل حول أحداث 1989، التي لا تزال حصيلتها القتلى غير معروفة رسميا، حيث تخضع أي مناقشة عامة لها لرقابة صارمة في البر الرئيسي الصيني. وفي هونغ كونغ، التي تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي، لاحظ مراسلون انتشارا أمنيا مكثفا في محيط حديقة فيكتوريا، حيث جرت في السنوات الماضية تجمعات لإحياء ذكرى الأحداث. وانتشر عشرات من عناصر الشرطة وأقاموا حواجز، في حين قام أفراد أمن بلباس مدني بتفتيش المارة. وأعلنت الشرطة توقيف سبعة أشخاص بينهم امرأتان، وإطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم.

ويأتي هذا الإجراء في ظل قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ عام 2020، والذي يُستخدم لتقييد الأنشطة السياسية والمعارضة. ويرى محللون أن هذه التصريحات الأميركية تزيد من حدة التوتر بين القوتين الكبريين، خاصة في ظل ملفات خلافية أخرى مثل التجارة والتكنولوجيا وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي. وتتهم الصين الولايات المتحدة باستمرار باستخدام قضايا حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي والتأثير على صورتها الدولية.

من جهة أخرى، تعتبر واشنطن أن هذه الانتقادات تأتي في إطار التزامها بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم. ومع ذلك، يرى مراقبون أن احتمالات تغيير السياسة الصينية تجاه هذه القضايا ضئيلة، نظرا لتمسك الحزب الشيوعي الصيني بالاستقرار الاجتماعي والسيطرة على السردية التاريخية. وتظل قضية أحداث 1989 حساسة للغاية، حيث تتعامل بكين مع أي إشارة إليها على أنها محاولة لتقويض نظامها وشرعيتها





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الصين الولايات المتحدة تيانانمين هونغ كونغ حقوق الإنسان

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