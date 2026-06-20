الصين تطلق مسيّرة دقيقة تقلّ 0.3 غرام في منافسة عالمية للاستطلاع

أعلنت جامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية عن طائرة مسيّرة مصغرة بحجم البعوضة تمكّنها من مهام استطلاع سرية معقدة، وتواجه تحديات بعيدة عن البتري. بالمقابل، تتعقب الولايات المتحدة هذه الابتكارات في جهودها لتطوير طائرات ميكروية مختبئة، ما يفتح باباً جديداً لصراع الجواسيس الجوي.

في خطوة تقنية تثير الذهول والترقب، كشفت مجلة China Army عن سباق عالمي محتدم لتقنيات ال استطلاع ، تقوده الصين حالياً عبر تطوير جيل جديد من الطائرات ال مسيّرة متناهية الصغر.

فقد نجحت الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع في ابتكار نموذج مذهل لمسيّرة دقيقة تحاكي حجم البعوضة، صُممت خصيصاً لتنفيذ مهام استطلاع سرية للغاية وجمع المعلومات من بيئات معقدة استعصت تماماً على الوسائل التقليدية. هذا الطائر الآلي المتناهي الصغر يزن أقل من 0.3 غرام فقط، ويعتمد على تصميم حيوي يحاكي بدقة حركة الحشرات؛ حيث تخفق أجنحتها بسرعة قياسية تصل إلى 500 رفافة في الثانية الواحدة، ما يمنحها قدرة فائقة ومبهرة على المناورة والتحليق.

وتتكامل بنية هذه المسيّرة عبر جناحين دقيقين يشبهان أوراق الشجر الصغيرة، وثلاث أرجل مجهرية للهبوط، مع هندسة متطورة تتيح تزويدها بأنظمة تحكم وأجهزة استشعار فائقة الدقة لجمع البيانات الميدانية، لتصبح سلاح تخفي مطلق قادر على التسلل إلى أكثر المواقع حساسية دون أن ترصدها الرادارات التقليدية أو الأقمار الصناعية. ورغم هذه الطفرة الخيالية، لا تزال التقنية تواجه تحديات حاسمة تتمثل في محدودية عمر البطارية الذي يقلص زمن التحليق، إلى جانب حساسيتها المفرطة تجاه الرياح بسبب وزنها الريشي، مما قد يهدد دقة مسارها.

مع ذلك، فإن هذا الاختراق الصيني يضع الولايات المتحدة في حالة استنفار؛ إذ تشير التقارير إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تسابق الزمن في مشاريع مشابهة لتطوير مسيّرات ميكروية، رغم عدم إعلانها عن نموذج عملي جاهز حتى الآن، ما ينذر بحقبة جديدة من صراع الجواسيس الصامتين في أعالي الجو





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مسيّرة طائرة صينية استخبارات استطلاع قوة دفاعية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

هبوط أسعار الذهب والبلاديوم.. وارتفاع الفضة والبلاتين في «تعاملات الأربعاء»هبطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وتراجعت في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 1403.81 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت في العقود الآجلة الأمريكية 0.3 %، إلى 1406.40 د

Read more »

سعر الذهب اليوم يتراجع 0.3%تراجع سعر أوقية الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1422.40 دولاراً أمريكياً وفي العقود...

Read more »

السيسي: حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعمقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم وإعادة تسعيره مرة أخرى. جاء ذلك خلال افتتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية 'سايلو فودز' بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ' رغيف الخبز في مصر يباع بـ 5 قروش (0.3 سنت)

Read more »

تركيا: تراجع البطالة إلى 9.7 بالمئة في الربع الثاني 2023بمعدل 0.3 نقطة مقارنة بالربع الأول - Anadolu Ajansı

Read more »

ارتفاع أسعار الجملة في اليابان 0.3 % الشهر الماضيأعلن البنك المركزي الياباني الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 % شهرياً.

Read more »

سلطنة عمان.. ارتفاع إنتاج الغاز إلى 27.6 مليار متر مكعبخلال النصف الأول من عام 2025 بزيادة 0.3 بالمئة على أساس سنوي - Anadolu Ajansı

Read more »