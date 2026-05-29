الصين تبني منصات إطلاق قرب صوامع صواريخها النووية

تبني الصين منصات إطلاق قرب صوامع صواريخها النووية في الصحراء الصينية، تظهر تدريجياً معالم مجمع عسكري ضخم يقول بعض خبراء الأمن إنه يبدو مصمماً لضمان عدم تمكن الولايات المتحدة من المبادرة بشن ضربة على الترسانة النووية الصينية.

وتؤكد هذه الشبكة على تقدم كبير في جهود بكين الرامية لضمان القدرة على توجيه ضربة ثانية، مما يؤكد احتدام المنافسة النووية مع الولايات المتحدة مع تصاعد التوتر بين البلدين حول قضايا مثل تايوان. وتشكل القدرة على حماية صوامع الصواريخ في الصحراء عاملاً أساسياً في تحقيق هدف الصين المعلن المتمثل في تشكيل رادع نووي محدود لكن موثوق به.

وفي الوقت نفسه، يأمر الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب من أن سوء إدارة الخلافات بين بلديهما حول تايوان قد يقودهما إلى وضع خطير. ويسعى الجيش الصيني إلى حماية صوامعه النووية في الصحراء، وتظهر صور الأقمار الاصطناعية أن بكين تبني شبكة مترامية الأطراف من منصات الإطلاق والمخابئ ونقاط الاتصال بالقرب من الصوامع النووية المعزولة التي تحتوي على صواريخ الجيش الصيني الأطول مدى





