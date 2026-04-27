الصين تقود ثورة السيارات الذكية في معرض بكين

معرض بكين الدولي للسيارات يكشف عن هيمنة صينية واضحة في مجال القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، مع استثمارات ضخمة ورؤية مستقبلية شاملة لإعادة تعريف مفهوم السيارة.

27 أبريل 2026 - 11:40 | آخر تحديث 27 أبريل 2026 - 11:40 لم يعد التنافس في عالم صناعة السيارات محصورًا في مجرد السرعة أو التصميم الجذاب، بل تحول إلى سؤال استراتيجي جوهري: من سيتصدر مستقبل هذا القطاع الحيوي؟

وفي معرض بكين الدولي للسيارات، أظهرت الصين بوضوح طموحها في أن تكون في طليعة هذا المستقبل. المعرض الذي استضاف مئات الشركات وعرض أكثر من ألف مركبة، لم يكن مجرد استعراض للسيارات، بل كان منصة ضخمة لعرض أحدث التقنيات في مجال القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي. المشهد اللافت للانتباه كان سيارات تتحرك بسلاسة ودقة دون تدخل بشري، وهو ما يمثل رسالة قوية للعالم بأن الصين لا تسعى فقط إلى بيع السيارات، بل إلى إعادة تعريف مفهوم السيارة بالكامل.

هذا التحول ليس مجرد تطوير تكنولوجي، بل هو رؤية شاملة لمستقبل التنقل. من بين أبرز الابتكارات التي تم عرضها، نظام «إكس بنج» الذكي الذي يسمح للسائق بإعطاء أوامر صوتية طبيعية مثل: «أوقف السيارة بالقرب من مدخل المركز التجاري»، حيث تتولى السيارة مهمة الركن بدقة دون الحاجة إلى خرائط معقدة أو تحديد الموقع بدقة. هذا النظام يعكس قدرة السيارات الصينية على فهم اللغة الطبيعية والتفاعل مع البيئة المحيطة بشكل ذكي.

أما شركة «شاومي»، فقد تجاوزت حدود المألوف من خلال نظام تشغيل جديد يحول السيارة إلى مساعد شخصي متكامل. هذا النظام يتيح للمستخدم طلب القهوة، وحجز المطاعم، وتدوين الملاحظات، وحتى تشغيل أجواء مريحة تلقائيًا عند اكتشاف علامات التوتر لدى السائق. بعبارة أخرى، لم تعد السيارة مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت مساحة معيشة ذكية ومتصلة على عجلات، تلبي احتياجات المستخدمين بشكل شخصي وفعال.

شركة «هواوي» أعلنت عن استثمار ضخم بقيمة 80 مليار يوان على مدى خمس سنوات لتطوير تقنيات القيادة الذاتية وتعزيز قدرات الحوسبة داخل المركبات. هذا الاستثمار الضخم يؤكد أن المنافسة القادمة لن تقتصر على المصانع وخطوط الإنتاج، بل ستشمل أيضًا البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وهما العنصران الأساسيان في مستقبل السيارات. هذا التحول التكنولوجي يأتي في وقت يشهد فيه السوق الصيني تباطؤًا ملحوظًا في مبيعات السيارات.

فقد انخفضت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 17% في الربع الأول من العام، وشهدت بعض الشركات الكبرى انخفاضًا في مبيعاتها لعدة أشهر متتالية. لذلك، تبحث الشركات الصينية عن مصادر جديدة للربح، مثل بيع التكنولوجيا نفسها، وليس فقط السيارات. الاشتراكات الذكية، والخدمات المدفوعة، وأنظمة القيادة الذاتية، كلها قد تصبح مصادر دخل رئيسية في المستقبل.

وعلى الرغم من التحديات في السوق المحلية، شهدت صادرات السيارات الصينية نموًا هائلاً بأكثر من 60%، مما يشير إلى أن العالم بدأ يتقبل العلامات التجارية الصينية ويثق في جودتها. شركة «شيري» حققت نجاحًا كبيرًا في بريطانيا، وتطمح إلى بيع 10 ملايين سيارة سنويًا على مستوى العالم بحلول عام 2030. كما تستعد شركات أخرى لإطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة في مدن كبرى مثل لندن.

ما نشهده في بكين ليس مجرد معرض سيارات، بل هو لمحة عن شكل الحياة القادمة، حيث تقود السيارات نفسها، وتطلب القهوة، وتهدئ الأعصاب، وتعرف الوجهات قبل أن نذكرها. وإذا استمرت الصين في هذا المسار، فقد لا تكتفي بقيادة سوق السيارات الكهربائية، بل قد تقود مستقبل التنقل بأكمله، وتضع معايير جديدة لصناعة السيارات على مستوى العالم





