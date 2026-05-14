الصومال في مواجهة شبح المجاعة: تداخل الكوارث الطبيعية والضغوط السياسية الدولية

تقرير مفصل حول أزمة انعدام الأمن الغذائي في الصومال، يسلط الضوء على تراجع المساعدات الدولية وتأثير الجفاف والتوترات الجيوسياسية على حياة الملايين.

تواجه الجمهورية الصومال ية في الوقت الراهن واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً وخطورة في العصر الحديث، حيث تصنف كإحدى أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

هذا الوضع المأساوي ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تداخل مأساوي بين الجفاف المتكرر، والنزاعات المسلحة المستمرة، والفقر المدقع الذي ينهش في جسد المجتمع. وبالنظر إلى التاريخ القريب، نجد أن الصومال قد شهدت مجاعة كارثية في عام 2011 أدت إلى وفاة نحو 250 ألف شخص، كما أنها كانت على شفا مجاعات أخرى في عامي 2017 و2022، مما يجعل البلاد في حالة استنفار دائم أمام شبح الجوع الذي لا يرحم.

وفي المرحلة الحالية، تبرز عوامل جديدة تزيد من تفاقم هذه المعاناة، حيث يشير تقرير وكالة رويترز إلى أن خفض الدول للمساعدات الخارجية يلعب دوراً محورياً في عرقلة الجهود الإغاثية. ولا يتوقف الأمر عند التمويل فحسب، بل إن التداعيات الجيوسياسية الناتجة عن التوترات والحروب، لاسيما الحرب الأمريكية الإسرائيلية وتأثيراتها على المنطقة وإيران، قد سحبت اهتمام العالم بعيداً عن الأزمات الإنسانية في القرن الأفريقي.

هذا التراجع في الدعم الدولي جاء في وقت حرج للغاية، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في الغذاء ناتج عن ضعف الأمطار لمواسم متتالية، مما أدى إلى تدمير المحاصيل الزراعية ونفوق الماشية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الصومالي. وعلى الصعيد الميداني، يكشف التقرير الصادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المدعوم من الأمم المتحدة، عن أرقام صادمة؛ ففي مدينة بور هكبة بمنطقة باي جنوب الصومال، والتي يقطنها نحو 200 ألف نسمة، يعاني أكثر من 37 بالمئة من الأطفال الصغار من سوء التغذية الحاد.

هذا المؤشر يعكس حجم الكارثة التي تضرب الفئات الأكثر ضعفاً، ويضع المنطقة أمام سيناريو مرعب يتمثل في عدم سقوط أمطار كافية في موسم جو الذي يمتد من أبريل إلى يونيو، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية وانخفاض حاد في وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. ومن الناحية الفنية، يتم تعريف المجاعة عندما تصل الأزمة إلى مستويات حرجة، وهي أن يواجه 20 بالمئة على الأقل من الأسر نقصاً حاداً في الغذاء، وأن يعاني 30 بالمئة من الأطفال من سوء تغذية حاد، مع تسجيل معدل وفيات يصل إلى شخصين من كل 10 آلاف يومياً بسبب الجوع.

وفي هذا السياق، حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، وهي هيئة رصد تمولها الولايات المتحدة، من أن السيناريو الأكثر ترجيحاً قد يشهد تحسناً طفيفاً في الأمطار لاستقرار الأوضاع مؤقتاً، لكن هناك سيناريو بديل ومنطقي يتوقع استمرار شح الأمطار، مما قد يؤدي إلى ظهور المجاعة بسرعة فائقة في المناطق الزراعية والرعوية في أقاليم باي وبكول وجدو بجنوب الصومال. أما بالنسبة للأرقام الإجمالية، فقد قدر التقرير عدد الصوماليين الذين يواجهون مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ بنحو ستة ملايين شخص.

ورغم أن هذا الرقم يبدو أقل بقليل من تقديرات شهر فبراير التي بلغت 6.5 مليون، إلا أنه يظل أعلى من التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى 5.5 مليون، مما يدل على أن موسم الأمطار كان أسوأ مما كان يأمله الخبراء. إن الفجوة التمويلية أصبحت هي العائق الأكبر، حيث أن المساعدات المقدمة للفترة من أبريل إلى يونيو لا تغطي سوى 12 بالمئة فقط من الأشخاص الذين يواجهون مستويات أزمة.

ختاماً، تظهر بيانات الأمم المتحدة تراجعاً مخيفاً في التمويل الإنساني المخصص للصومال، حيث انخفض التمويل بشكل حاد ليصل إلى 160 مليون دولار في التقارير الأخيرة، مقارنة بـ 531 مليون دولار في العام الماضي، وهو رقم ضئيل جداً إذا ما قورن بمبلغ 2.38 مليار دولار الذي تم توفيره خلال أزمة الجفاف في عام 2022. هذا الانهيار في الدعم المالي يضع ملايين البشر على حافة الموت، ويجعل من الصعب جداً مواجهة تداعيات التغير المناخي والنزاعات المحلية، مما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً قبل أن تتحول التحذيرات إلى واقع مأساوي جديد





