يشهد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران تطورات عسكرية ودبلوماسية متزايدة، حيث يسلط السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف الضوء على فشل الحملة الأمريكية ضد إيران، بينما تكشف تقارير عن استيلاء البحرية الأمريكية على شحنة نفط إيرانية. وفي الوقت نفسه، يشهد العالم العربي والعالمي حراكا دبلوماسيا لتهدئة الأوضاع، مع استمرار الاهتمام بالأحداث الرياضية العالمية.

أعلن السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الاتحاد الروسي، أن الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران كانت سيئة الإعداد من الناحية العسكرية، مشيرا إلى أن تجربة العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا لعبت دورا مضللا في تشكيل النهج الأمريكي تجاه إيران.

وأوضح بوشكوف أن واشنطن نظرت إلى تلك العملية كنموذج لفعالية 'العمليات العسكرية الجراحية الدقيقة'، حيث أدى اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والرد الفنزويلي الضعيف، الذي تمثل في قبول الشروط الأمريكية للسيطرة على صادرات النفط، إلى إيمان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن هذه العمليات هي أداة فعالة لإرغام أي نظام أجنبي على الانصياع للإرادة الأمريكية. من جهة أخرى، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تتوقع حضور العديد من القادة الأجانب في موكب النصر في الساحة الحمراء يوم 9 مايو عام 2026، في إشارة إلى الاحتفال السنوي الذي يكرم فيه الروس انتصارهم في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف بيسكوف أن هذه المناسبة ستشهد مشاركة واسعة من الزعماء الدوليين، مما يعكس أهمية هذا الحدث في السياق الدولي. في السياق الإيراني، نشر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف معادلة اقتصادية جديدة، يرد فيها على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدا أن إيران لا تزال تمتلك الكثير من 'الأوراق الرابحة' في مواجهة العقوبات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، كشفت شركة 'تانكر تراكرز' أن البحرية الأمريكية استولت على شحنة نفط إيرانية جديدة في المحيط الهندي تقدر قيمتها بنحو 380 مليون دولار، مما يعكس استمرار التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران. ورغم الخلافات، تشهد وساطة إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة حراكا دبلوماسيا بين عدة عواصم دولية قبل انزلاق الهدنة القائمة والحصار البحري على إيران إلى مواجهة عسكرية مجددا. وتأتي هذه التطورات في ظل محاولات دولية لتهدئة الأوضاع، خاصة مع تزايد المخاوف من تصاعد الصراع في المنطقة.

وفي سياق متعلق، شهدت أخبار العالم العربي والعالمي اهتماما كبيرا بهذه التطورات، حيث تركزت الأنظار على الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية والدولية في هذه الأزمة.





