الصراع على مضيق هرمز ومساعي الوساطة الباكستانية للسلام بين إيران وأمريكا

تغطية شاملة للموقف الإيراني المتمسك بالسيادة على مضيق هرمز، وجهود الوساطة الباكستانية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً بين واشنطن وطهران.

تشهد المنطقة حالة من الترقب الدبلوماسي والتوتر الميداني المتصاعد في ظل محاولات جادة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث برز مضيق هرمز كواحدة من أكثر القضايا تعقيداً في هذه المفاوضات.

فقد أكدت طهران بشكل قاطع أنها لن تتنازل عن سيطرتها على هذا الممر المائي الحيوي، رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أشار إلى إمكانية إعادة فتح المضيق قريباً كجزء من اتفاق إطاري لإنهاء الحرب. وأوضح المتحدث العسكري الإيراني أن الممر المائي، الذي يمثل الشريان الرئيسي لأسواق النفط والغاز العالمية، سيبقى خاضعاً للإدارة والسيادة الإيرانية الكاملة، مشدداً على أن أي اتفاق مستقبلي مع واشنطن لن يغير من حقيقة سيادة إيران على هذه المنطقة الاستراتيجية.

وفي المقابل، يرى الجانب الأميركي أن استعادة الوضع الطبيعي للمضيق، كما كان قبل اندلاع النزاع، هو ركيزة أساسية لأي تسوية سياسية، وهو ما ترفضه وكالة أنباء فارس الإيرانية التي اعتبرت ادعاءات ترمب بعيدة كل البعد عن الواقع الميداني. لقد أدى فرض القوات المسلحة الإيرانية سيطرتها على المضيق إلى اضطرابات واسعة في حركة الملاحة العالمية، مما دفع شركات الشحن إلى التنسيق المباشر مع نقاط اتصال إيرانية ودفع رسوم مالية مرتفعة لضمان المرور، وهو ما ساهم في رفع أسعار الطاقة عالمياً وزاد من تعقيد المشهد الاقتصادي الدولي.

وفي خضم هذا الصراع، تلعب باكستان دور الوسيط النشط لمحاولة جسر الهوة بين القطبين المتنازعين، حيث أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أمله في أن تستضيف بلاده الجولة المقبلة من محادثات السلام. وقد أشاد شريف بالجهود التي يبذلها الرئيس ترمب لتحقيق السلام، مشيراً إلى الاتصالات الهاتفية المثمرة التي جرت مع قادة دول إقليمية محورية، من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقادة قطر وتركيا ومصر والإمارات والأردن.

وتأتي هذه التحركات في وقت شهدت فيه العاصمة طهران زيارة هامة للمشير الباكستاني عاصم منير، والتي أسفرت عن صياغة مسودة تقترح تمديد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذا المقترح يمهد الطريق نحو اتفاق مؤقت يهدف إلى خفض التصعيد العسكري ووضع إطار عمل لمحادثات معمقة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتعتبر هذه الوساطة الباكستانية محاولة جادة لإنهاء حالة الحرب والوصول إلى تفاهمات تضمن استقرار المنطقة وتمنع انزلاق الأمور نحو مواجهة شاملة قد تكون تداعياتها كارثية على الأمن والسلم الدوليين، خاصة مع وجود رغبة أميركية في إغلاق هذا الملف قريباً. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية على المستوى الدبلوماسي، إلا أن هناك فجوة عميقة في التصورات بين واشنطن وطهران؛ فبينما يتحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن فرصة قريبة لتحقيق توافق وإعلان أخبار جيدة، يرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده تعيش حالة من التناقض حيث تبدو قريبة جداً وبعيدة جداً في آن واحد من إبرام الاتفاق، مؤكداً أن الخلافات لا تزال جوهرية وتحتاج إلى وقت طويل للتسوية.

ولم تخلُ هذه المرحلة من الرسائل الرمزية المتبادلة، حيث أهدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للمشير عاصم منير لوحة تذكارية ترمز للصولجان في الثقافة الفارسية كإشارة إلى القوة والشرعية، في حين نشر الرئيس ترمب خريطة لإيران ملونة بالعلم الأميركي مع تعليق يشير إلى دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مما يعكس طبيعة الصراع النفسي والإعلامي المرافق للمفاوضات. وفي سياق متصل، وافقت إيران على زيادة عدد السفن المارة عبر المضيق لتقترب من مستويات ما قبل الحرب، لكنها شددت على أن هذا الإجراء لا يعني عودة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، مما يشير إلى أن طهران تسعى لفرض واقع جديد يضمن لها نفوذاً دائماً على الممرات المائية الاستراتيجية حتى في حالة التوصل إلى مذكرة تفاهم نهائية للسلام





