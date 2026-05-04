الصحة القابضة تصرف مكافآت انتقال بقيمة تتجاوز ملياري ريال للموظفين

أعلنت الصحة القابضة عن صرف مكافآت انتقال بقيمة تتجاوز ملياري ريال لـ 27 ألف موظف وموظفة، وذلك في إطار جهودها لضمان انتقال سلس وعادل للموظفين من وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية.

أعلنت الصحة القابضة اليوم الاثنين بدء صرف مكافآت الانتقال لمنسوبيها من موظفي الخدمة المدنية المنتقلين من وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية ب الصحة القابضة وذلك وفاءً بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 616 وبما يحفظ حقوق ال موظفين ويقدّر مسيرتهم المهنية وإسهامهم في خدمة القطاع الصحي على مدى سنوات.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الصحة القابضة المستمرة لضمان انتقال سلس وعادل لجميع الموظفين المتأثرين بالتحول الهيكلي في القطاع الصحي. يهدف هذا التحول إلى تعزيز كفاءة وفعالية تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة وتحسين تجربة المرضى والمستفيدين. المكافآت المالية التي تم صرفها تعكس تقديرًا عميقًا للجهود التي بذلها الموظفون في تطوير الخدمات الصحية وبناء منظومة رعاية صحية متينة.

إن هذه المكافآت ليست مجرد تعويض مالي بل هي اعتراف بالدور الحيوي الذي يلعبه هؤلاء الموظفون في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة. وتعتبر الصحة القابضة أن الموظفين هم الركيزة الأساسية في أي نظام رعاية صحية ناجح وتسعى جاهدة لتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة تمكنهم من تقديم أفضل الخدمات للمجتمع. إن صرف مكافآت الانتقال هو دليل على هذا الالتزام بتوفير الدعم اللازم للموظفين خلال هذه المرحلة الانتقالية.

يبلغ إجمالي المكافآت أكثر من ملياري ريال ويستفيد منها نحو 27 ألف موظف وموظفة من منسوبي الخدمة المدنية حيث تحتسب المكافأة بنسبة 16% من الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة وبحد أقصى 4 رواتب أساسية. هذا التقدير المالي يعكس التزام الصحة القابضة بحفظ حقوق الموظفين وتقدير مساهماتهم القيمة في تطوير القطاع الصحي. إن هذه المكافآت ستساعد الموظفين على التكيف مع التغييرات المصاحبة للانتقال إلى التجمعات الصحية وتوفير الدعم المالي اللازم لهم ولأسرهم.

كما أن هذه الخطوة تعزز الثقة بين الموظفين والإدارة وتساهم في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة. وتؤكد الصحة القابضة أن عملية الانتقال تتم بشفافية وعدالة وأن جميع الموظفين سيحصلون على حقوقهم كاملة. إن هذه المكافآت هي جزء من حزمة شاملة من المزايا والخدمات التي تقدمها الصحة القابضة لموظفيها بهدف جذب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها. إن الاستثمار في الموارد البشرية هو استثمار في مستقبل القطاع الصحي في المملكة.

تأتي هذه الخطوة ضمن موجة الانتقال الأولى التي شملت أكثر من 62 ألف موظف وموظفة من الكوادر الصحية والإدارية عبر ثلاثة تجمعات صحية في خطوة إدارية منظمة حققت نسبة قبول 99.9% بما يعكس مستوى عاليًا من الثقة في مسار التحول والالتزام بحفظ حقوق الموظفين واستمرار تطوير بيئة العمل بانتقالها من المديريات العامة للشؤون الصحية إلى التجمعات الصحية تحت مظلة الصحة القابضة. هذا النجاح في عملية الانتقال يعكس التخطيط الدقيق والتنفيذ الفعال من قبل فريق الصحة القابضة والتعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية.

إن نسبة القبول العالية تشير إلى أن الموظفين يدركون فوائد التحول ويرون فيه فرصة لتحسين بيئة العمل وتطوير مهاراتهم. وتؤكد الصحة القابضة أنها ستواصل العمل على تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للموظفين والمستفيدين. إن هذا التحول يمثل مرحلة تطويرية تهدف إلى تمكين الكوادر الصحية والإدارية ورفع كفاءة بيئة العمل وتوسيع فرص التطوير المهني وتعزيز ثقافة الأداء والإنجاز بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية وتجربة المستفيد.

يأتي هذا التحول امتدادًا لما يشهده القطاع الصحي من تقدم بفضل جهود كوادره ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث رصد تقرير الرؤية لعام 2025 تحسنًا ملموسًا في عدد من المؤشرات الصحية من بينها وصول تغطية الخدمات الصحية الأساسية إلى 97.5% من المناطق السكانية وانخفاض وفيات الأمراض المزمنة بنسبة 40% وانخفاض وفيات الأمراض المعدية بنسبة 50% وارتفاع جاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر من 38% في عام 2019 إلى 92%. وتتولى الصحة القابضة تقديم الرعاية الصحية الشاملة عبر 20 تجمعًا صحيًا في جميع مناطق المملكة وفق نموذج رعاية حديث يضع الإنسان في محور الاهتمام ويركز على الوقاية قبل العلاج ورفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية





