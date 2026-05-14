الصراع بين الرواية السياسية والحقائق الاستخباراتية حول القدرات الإيرانية

تحليل مفصل للتناقض بين تصريحات الرئيس ترمب حول تدمير القوة العسكرية لإيران والتقارير الاستخباراتية التي تؤكد بقاء منظومات الصواريخ والمسيرات فعالة.

شهدت الساحة السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة حالة من الجدل الواسع إثر بروز تضارب حاد بين الرواية الرسمية التي تروج لها إدارة الرئيس دونالد ترمب وبين التقارير الاستخباراتية المسربة التي ترسم صورة مغايرة تماماً للواقع الميداني في إيران .

فقد دأب الرئيس ترمب في خطاباته العامة على التأكيد بأن القدرات العسكرية الإيرانية قد تعرضت لدمار شامل وواسع النطاق نتيجة حملات القصف المكثفة التي نفذتها القوات الأمريكية والإسرائيلية قبيل وقف إطلاق النار في شهر أبريل، واصفاً تلك القوة بأنها سُحقت بالكامل ولم يتبق منها سوى القليل جداً، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالادعاء بأن تاريخ الحروب لم يشهد عدواً يتكبد خسائر بهذا الوضوح والسرعة. ومع ذلك، كشفت تقارير استخباراتية غير معلنة، تداولتها مؤسسات إعلامية مثل شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز، أن هذه التقييمات العامة لا تتطابق مع الحقائق السرية، حيث لا تزال طهران تحتفظ بجزء حيوي ومهم من قدراتها في مجال الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من أنظمة الصواريخ الساحلية التي لم تتدمر كما زُعم.

وتشير التفاصيل الواردة في تلك التقارير إلى أن إيران استغلت فترة الهدوء التي تلت وقف إطلاق النار لإعادة تفعيل منصات إطلاق صواريخ كانت قد دُفنت أو تعطلت مؤقتاً، مما يعيد بناء قوتها الردعية بشكل أسرع مما توقعت الإدارة الأمريكية. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تقييماً استخباراتياً دقيقاً خلص إلى أن إيران لا تزال تتمتع بقدرة تشغيلية فعالة للوصول إلى ثلاثين موقعاً صاروخياً من أصل ثلاثة وثلاثين موقعاً موزعة على طول مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ما ينقض تصريحات ترمب التي ادعى فيها تدمير ثمانين في المائة من القدرات الصاروخية الإيرانية.

ولم يتوقف الأمر عند الجانب العسكري، بل امتد ليشمل القدرة الاقتصادية، حيث تشير التقديرات إلى أن إيران قادرة على الصمود لمدة تصل إلى أربعة أشهر تحت وطأة الحصار الأمريكي الحالي على موانئها دون أن ينهار اقتصادها بشكل كامل، مما يمنحها مساحة من المناورة السياسية والميدانية. من جانب آخر، انتقل هذا الصراع بين الرواية السياسية والحقيقة الاستخباراتية إلى أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث واجه وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين أسئلة حادة حول هذا التناقض.

وفي حين رفض المسؤولون العسكريون التعليق على التفاصيل بدعوى أن تقييمات الأضرار القتالية مصنفة كمعلومات سرية للغاية، أثار السيناتور الديمقراطي كريس مورفي تساؤلات جوهرية حول مدى مصداقية الإحاطات التي تُقدم للرأي العام مقارنة بتلك التي تُقدم في الجلسات السرية. وأشار مورفي إلى أن الإدارة قد تكون تفتقر فعلياً إلى خيارات عسكرية ناجعة لفتح مضيق هرمز، وهو ما يتناقض مع التصريحات العلنية التي تؤكد امتلاك واشنطن لكل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك.

هذا التباين يعكس استراتيجية تعتمدها إدارة ترمب تقوم على تضخيم الإنجازات العسكرية والمبالغة في حجم الخسائر التي يتكبدها الخصوم لخدمة أجندات سياسية داخلية، بينما تظل أجهزة الاستخبارات مقيدة بتقديم حقائق قد تكون غير مريحة سياسياً ولكنها ضرورية لفهم توازنات القوة في المنطقة. وفي نهاية المطاف، يظهر أن الرهان على إسقاط النظام الإيراني عبر الضربات الجوية أو حتى من خلال سيناريوهات متطرفة مثل اغتيال القيادة العليا، لم يكن مدعوماً بتقييمات استخباراتية واقعية، حيث خلصت الدراسات إلى أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي بالضرورة إلى انهيار الدولة الإيرانية.

إن هذا المشهد يعزز وجهة نظر الخبراء العسكريين، ومن بينهم الأميرال المتقاعد جيمس ستافريديس، الذي أكد أن وظيفة الاستخبارات هي نقل الصورة كما هي دون تجميل، بغض النظر عن الرغبات السياسية للقيادة. إن الفجوة العميقة بين خطاب التدمير الشامل والواقع التشغيلي للصواريخ الإيرانية تضع الإدارة الأمريكية أمام تحدٍ كبير في إدارة الصراع، خاصة مع استمرار طهران في استخدام ورقة مضيق هرمز كأداة ضغط استراتيجية تذكر واشنطن بأن القدرات العسكرية لا يمكن محوها ببيانات صحفية أو خطابات حماسية، بل تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد تتعامل مع تعقيدات الجغرافيا والسياسة الإقليمية





