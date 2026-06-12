الصحف البريطانية: من انطلاقة المونديال إلى أزمة نتنياهو وتحولات حزب العمال

تغطي الصحف البريطانية اليوم ثلاثة محاور رئيسية: تطور كرة القدم في الولايات المتحدة مع انطلاق كأس العالم 2026، والأزمة السياسية لنتنياهو بعد الحرب، وتحول محتمل في سياسة حزب العمال البريطاني تجاه إسرائيل.

تنوعت اهتمامات الصحف البريطانية في عددها الصادر اليوم، حيث توزعت التغطية بين انطلاقة كأس العالم 2026 والتطورات السياسية في الشرق الأوسط. في مقال بصحيفة "التايمز"، تناول الكاتب جيرار بايكر كيف تمكنت كرة القدم من اختراق الثقافة الأمريكية على مدى العقود، محوّلة إياها من رياضة هامشية إلى ظاهرة جماهيرية.

وأشار بايكر، الذي عاش في الولايات المتحدة في التسعينيات، إلى الفارق الكبير بين استضافة أمريكا لكأس العالم عام 1994، حيث كانت المباريات تعرض وسط إعلانات متقطعة، والحماس الحقيقي الذي يحيط بالنسخة الحالية. ورغم الانتقادات الموجهة لواشنطن بشأن التأشيرات وأسعار التذاكر، شدد الكاتب على أن كرة القدم أصبحت توحد الأمريكيين، بفضل نجاح منتخب السيدات ونخبة من النجوم الأجانب في الدوري الأمريكي. في الشأن السياسي، تناولت رئيسة تحرير "فايننشال تايمز" رولا خلف الوضع السياسي لبنيامين نتنياهو بعد الحرب الأخيرة.

وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي تظهر هيمنة مشاعر اليأس والارتباك والغضب على الإسرائيليين، خاصة بعد إجبار ترامب لنتنياهو على وقف إطلاق النار. ورغم الضربات القوية التي وجهتها إسرائيل لأعدائها، لا تزال حماس تسيطر على 40% من غزة، وحزب الله يطلق مسيّرات على شمال إسرائيل. كما أن العزلة الدولية تتعمق بسبب الدمار في غزة، حيث قتل أكثر من 72 ألف فلسطيني. ويواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة مع اقتراب الانتخابات، حيث يرى 60% من الإسرائيليين أنه لا ينبغي له الترشح.

أما في بريطانيا، فكتب محرر الشؤون الدبلوماسية في "الغارديان" باتريك وينتور عن توقعات الناشطين المؤيدين لفلسطين بأن حزب العمال سيتبنى موقفاً أكثر تشدداً ضد إسرائيل. ويستندون إلى صعود حزب الخضر في الانتخابات المحلية، واستطلاعات رأي تظهر أن 78% من أعضاء حزب العمال يؤيدون حظراً كاملاً على الأسلحة لإسرائيل، و87% يدعمون حظر التجارة مع المستوطنات. ورغم أن الحكومة علقت جزئياً صادرات الأسلحة في سبتمبر 2024 واعترفت بدولة فلسطين، إلا أن هناك تبايناً داخل الحزب، خاصة في الملف الأوكراني مقابل الفلسطيني. ويبدو أن الضغط الشعبي قد يدفع نحو تغيير السياسة قريباً





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كأس العالم 2026 الولايات المتحدة نتنياهو حزب العمال البريطاني فلسطين

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