الصحافة الفرنسية تحتفي بهيمنة باريس سان جيرمان بعد فوزه المتتالي بدوري الأبطال

يتناول هذا النص ردود فعل الصحافة الفرنسية على تتويج باريس سان جيرمان للموسم الثاني على التوالي بدوري أبطال أوروبا، مسلطًا الضوء على دور المدرب لويس إنريكي ونجاحات النادي في بناء مشروع كروي مستدام.

أعلنت الصحافة الفرنسية عن تغطية واسعة لتتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، معتبرة هذا الإنجاز تأكيداً على هيمنة النادي في القارة الأوروبية.

بعد فوزه على آرسنال بركلات الترجيح في نهائي بودابست، أطلقت صحيفة "ليكيب" عنواناً قويًا: "يبقى الملك"، في إشارتها إلى استمرار سيطرة باريس على عرش القارة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا اللقب لا يعد مجرد فوز عابر في سجل النادي، بل هو بداية حقبة جديدة في تاريخ كرة القدم الأوروبية، حيث أثبت الفريق الباريسي قدرته على الصمود أمام أصعب الظروف وتحويل الضغط إلى انتصارات حاسمة. وفي ظل الاحتفالات المتواصلة، كان المدرب الإسباني لويس إنريكي نجمًا موازياً في عناوين الصحف.

خصصت "ليكيب" مساحة واسعة لتسليط الضوء على إنريكي، ووصفت رد فعله بالانتصار بأنه "سعيد كطفل صغير"، معتبرة إدارته للمشروع الباريسي خطوة تحولها إلى أحد أبرز المدربين في تاريخ دوري الأبطال. فقد قاد إنريكي برشلونة إلى اللقب عام 2015، ثم عاد ليمنح باريس سان جيرمان لقبين متتاليين في عامي 2025 و2026، ليصبح من القلة الذين توجوا بالبطولة ثلاث مرات. وأضافت الصحيفة أن أسلوبه التكتيكي الفريد والتزامه بالفلسفة الهجومية قد وضعه في مصاف أساطير التدريب الأوروبي.

يتصدر أيضًا صدى التتويج الصحيفة "لو باريزيان" التي جاءت بعنوان "باريس يحصد النجمة الثانية... والملحمة مستمرة"، مؤكدةً أن باريس سان جيرمان لم يكتفِ بالفوز بلقب جديد، بل رسّخ مكانته كأكبر مشروع كروي في فرنسا خلال العقود الأخيرة. وأشارت إلى أن النادي يواصل تسجيل الأرقام القياسية وتجاوز جميع الاختبارات الأوروبية، مسجلاً تاريخًا جديدًا من الاستقرار والقوة على مستوى القارة.

من جانب آخر، أطلقت صحيفة "لوموند" عنوانًا يحمل دلالات قوية: "باريس يبلغ قمة كرة القدم الأوروبية"، مؤكدةً أن الفارق هذا الموسم كان في الصمود حتى اللحظات الأخيرة أمام آرسنال، وأن الفريق لم يَعتمد على نجوم فرديين بل طور منظومة جماعية متكاملة قادرة على التعامل مع الضغوط وفن الفوز في أصعب الليالي. موقع "سوفوت" احتفل بطريقة متفاوتة، مؤلفًا عنوانًا صادمًا: "إلى الأبد...

أول من فاز باثنتين"، موضحًا أن باريس سان جيرمان أصبح أول نادٍ فرنسي يحقق لقبي دوري الأبطال، منتقلاً من مرحلة الحلم الأوروبي إلى مرحلة الهيمنة القارية. وشدد الموقع على أن النادي الآن يمثل المرجع الذي تسعى الأندية الأخرى إلى محاكاته، خصوصًا بعد نجاحه في الاحتفاظ باللقب وسط منافسة شرسة من كبرى الفرق الأوروبية. أما "فوت ميركاتو" فركز على البصمة الفنية للمدرب إنريكي، ووصفت اختياراته التكتيكية وقدرته على إدارة المباراة النهائية كعنصر حاسم في رحلته للقب.

وأشاد الموقع بأداء خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي كان أحد أبرز الوجوه في التتويج، حيث أظهر قدرة على إرباك دفاع آرسنال وإبقاء الضغط الباريسي مستمرًا طوال اللقاء. بهذه المعطيات، يتضح أن باريس سان جيرمان لم يعد مجرد فريق يطارد المجد الأوروبي، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من تاريخ كرة القدم الحديثة، مستمراً في كتابة فصول جديدة من الانتصارات المستدامة في الساحة القارية





