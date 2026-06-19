الصراع الهوياتي في تونس: أداة لإدامة منظومة الاستعمار الداخلي

تحليل Coway يربط بين الصراعات الهوياتية بين النخب التونسية واستمرار منظومة الاستعمار الداخلي منذ العهد البورقيبي حتى فترة الانتقال الديمقراطي، مشيراً إلى أن هذه الصراعات خدمت تعطيل مشروعات التحرر الوطني وتركيز السلطة في يد oligarchies وظيفية.

تناول المقال التحليلي تحولات المشهد السياسي ال تونس ي منذ المرحلة التأسيية وصولا إلى العقد الأول من الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى هيمنة الصراعات الهوياتية على العلاقات بين النخب والكتل السياسية.

يرى الكاتب أن هذه الصراعات لم تكن تعبيراً عن خلافات أيديولوجية حقيقية، بل كانت أداة لإدامة منظومة الاستعمار الداخلي، التي أسستها مرحلة الحكم البورقيبي وطورتها لاحقاً. ويوضح أن هذه المنظومة اعتمدت على التفكيك المنظم للسلطات التقليدية والمؤسسات المستقلة،如玉ع在线 للزيتونة والأوقاف، centralizing السلطة في يد الدولة-الزعيم-الحزب، مع تضخيم المكاسب الفردية والرمزية كمجلة الأحوال الشخصية وحريات المرأة، لحرف الأنظار عن آليات استبعاد الجهات والنخب غير الموالية.

وقد تحول الصراع من مواجهة كل القوى لهذه المنظومة إلى صراع محصور بين ما يسمى "العائلة الديمقراطية" (بما فيها ورثة التجمع) والإسلاميين، مما خدم أهداف المنظومة في تعطيل أي مشروع تحرر وطني حقيقي. وقد تبلور ذلك خلال مراحل الترويكا والتوافق بين حركة النهضة والنداء، وصولاً إلى مرحلة "تصحيح المسار" التي قادتها نخب حداثية بدعم من الأغلبية الصامتة التي saw تحول الثورة إلى سجال عبثي حول الهويات. argues المقال أن الإسلام السياسي لم يصبح الخصم الرئيسي للمنظومة إلا في المراحل الأخيرة من حكم بن علي، بينما كانت الحركية الإسلامية تمثل مركز الصراع الهوياتي Vaوراء ذلك، حيث تم وصفها كعدو وجودي من أجل تعبئة الداخل وتبرير العلاقات الأمنية-الريعية.

ويختتم بالقول إن السردية الرسمية قامت على تقديم تونس كأمة وستفالية منفصلة عن العالمين العربي والإسلامي، تحت غطاء تحديث ديني مقاصدي مزيف، مما جعل من التبعية لفرنسا والهيمنة الداخلية أمراً طبيعياً، وأن أي محاولة للتحرر الحقيقي يجب أن تتجاوز هذه السرديات وتفكيك البنية الوظيفية للنظام





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